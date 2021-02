La classifica album vede al comando due nuove entrate, Mace e Foo Fighters, mentre in radio Takagi & Ketra confermano la vetta. Le Top Ten della settimana.

La settimana musicale si chiude con la consueta classifica FIMI dedicata agli album e ai singoli più apprezzati degli ultimi sette giorni. In vetta alla Top of the Music dal 5 all’11 febbraio 2021 c’è la new entry ‘Obe’ di Mace seguita dai Foo Fighters con l’album Medicine At Midnight. Le due novità fanno, così scivolare sul terzo gradino del podio ‘Plaza’ di Capo Plaza che perde una posizione rispetto alla precedente chart.

‘Famoso’ di Sfera Ebbasta si conferma invece quarto precedendo ‘Ahia!” dei Pinguini Tattici Nucleari, anche loro stabili, e ‘After Hours’ di The Weeknd che sale al sesto posto probabilmente trainato dalla performance all’Halftime Show del Super Bowl LV. A seguire c’è il nuovo disco di Ornella Vanoni, ‘Unica’, e ‘Gemelli’ di Ernia in ottava posizione.

Chiudono la Top Ten degli album (download + acquisto fisico) ‘La Geografia del Buio’ di Michele Bravi – sette giorni fa al primo posto, ora è nono – e ‘7’ di Ligabue che sale di cinque posizioni.

Top Ten album settimana 06/2021

Obe – Mace (NEW) Medicine At Midnight – Foo Fighters (NEW) Plaza – Capo Plaza Famoso – Sfera Ebbasta Ahia! – Pinguini Tattici Nucleari After Hours – The Weeknd Unica – Ornella Vanoni Gemelli – Ernia La Geografia del Buio – Michele Bravi 7 – Ligabue

Mace conquista anche il primo posto nella Top of the Music singoli (download + streaming premium): La canzone nostra insieme a Blanco e Salmo è, infatti, saldamente al comando. A seguire, sul podio ci sono Venere e Marte di Takagi & Ketra con Marco Mengoni e Frah Quintale (secondi, +1) e Ferma a guardare di Ernia nella versione coi Pinguini Tattici Nucleari. Unica nuova entrata della Top Ten è Buonanotte di Mace, Noyz Narcos & Franco126 feat. Side Baby.

Top Ten singoli settimana 06/2021

La canzone nostra – Mace, Blanco & Salmo Venere e Marte – Takagi & Ketra, Marco Mengoni & Frah Quintale Ferma a guardare – Ernia & Pinguini Tattici Nucleari Buonanotte – Mace, Noyz Narcos & Franco126 feat. Side Baby (NEW) Save Your Tears – The Weeknd Scooby Doo – Pinguini Tattici Nucleari Destri – Gazzelle Baby – Sfera Ebbasta & J. Balvin Superclassico – Ernia Non fare così – Capo Plaza

Passando, infine, alla chart airplay radiofonica di EarOne, al primo posto ancora una volta ci sono Takagi & Ketra con Marco Mengoni e Frah Quintale. Venere e Marte precede, così, Il mio amico di Madame feat. Fabri Fibra e Una canzone d’amore di Vasco Rossi, che riguadagna il podio. Le più alte new entry in radio sono Mi ci pulisco il cuore di Ligabue (posizione 13), Inuyasha di Mahmood (18) e Higher dei Clean Bandit feat. iann dior (47).

Top Ten airplay radio settimana 06/2021

Venere e Marte – Takagi & Ketra, Marco Mengoni & Frah Quintale Il mio amico – Madame feat. Fabri Fibra Una canzone d’amore buttata via – Vasco Rossi Save Your Tears – The Weeknd Prisoner – Miley Cyrus feat. Dua Lipa La canzone nostra – Mace, Blanco & Salmo Cocoricò – Samuel & Colapesce Paradise – Meduza feat. Dermot Kennedy Pezzo di cuore – Emma & Alessandra Amoroso Afterglow – Ed Sheeran

Per le classifiche complete: FIMI e EARONE.

Foto di Maria Sang da Ufficio Stampa Loud Promotion