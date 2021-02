Super Bowl 2021: lo show di The Weeknd, Miley Cyrus e H.E.R.

La grande notte del football americano ha visto tronfiare i Kansas City Chiefs ma i riflettori hanno illuminato anche The Weeknd, Miley Cryrus ed H.E.R.

La notte del 7 febbraio ha visto trionfare i Kansas City Chiefs che si sono portati a casa la vittoria al Super Bowl 2021. Ma Tom Brady e i suoi non sono state le sole stelle a brillare sotto il cielo d’America. Come di consueto, infatti, la finale della National Football League (NFL) è stata l’occasione per uno show musicale che ha incollato davanti ai televisori oltre 100milioni di appassionati.

L’evento d’oltreoceano, in un anno funestato dalla pandemia in corso, non ha rinunciato a offrire uno spettacolo degno delle aspettative. On stage Miley Cyrus si è esibita davanti a un pubblico formato da 7500 persone vaccinate; e insieme a lei, a condividere la performance, Billy Idol. La giornata, invece, è stata inaugurata da H.E.R. a cui è spettato l’onore di intronare l’inno statunitense al Raymond James Stadium di Tampa (Florida). Ad ascoltarla, sul campo, 22mila selezionatissime persone.

Ma il re della notte musicale è stato The Weekend che si è esibito durante l’ambitissimo Halftime Show. La sua esibizione nella manciata di minuti a disposizione ha trascinato gli americani a suon di hit: ecco la gallery fotografica con le immagini più belle.

Foto Kikapress