B3N, Bella Thorne nel video di ‘finché le stelle non brillano’

'finché le stelle non brillano' è il primo singolo di B3N. Nel video c'è Bella Thorne, mentre la regia è di The Astronauts.

È finchè le stelle non brillano il singolo che anticipa il primo album da solista di B3N in uscita venerdì 26 febbraio (con un esordio in preorder su Amazon e iTunes al n.1). California, questo il titolo dell’EP, conterrà sei tracce ed è la prima metà di un album a due anime la cui seconda parte uscirà in un secondo momento.

LEGGI ANCHE: ‘California’, il primo album da solista di Benjamin Mascolo: «Un sogno che si avvera»

finchè le stelle non brillano è una promessa. Quella di amare la persona che si ha al proprio fianco nei momenti più bui quando ogni luce si spegne. Una dedica ad una persona che non abbandonerai mai. È online dal 12 febbraio anche il video scritto e diretto da The Astronauts e con la partecipazione di Bella Thorne. Il video è il racconto di un viaggio sia letterale che metaforico. Letterale perché tutto il video è ambientato e incentrato attorno ad un’automobile che sta realmente viaggiando per le strade di una metropoli. Metaforico perché, al suo interno, B3N e Bella compiono anche un viaggio interiore, attraversando vari momenti della loro storia d’amore.

B3N e finché le stelle non brillano: il video diretto dagli Atronauts

L’idea centrale del video ruota attorno a questa metafora. La storia di questa coppia diventa dunque una storia universale che accomuna milioni di coppie. Come i nostri protagonisti, tutti vogliono vivere e lasciarsi trasportare da un amore così vivido, passionale a tratti folle e poco razionale.