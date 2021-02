Classifica musica: Michele Bravi debutta primo, ‘Venere e Marte’ domina le radio

Per Michele Bravi è debutto sul podio con il nuovo album; anche Ornella Vanoni e Mario Biondi in Top Ten. Le classifiche della settimana.

È debutto direttamente al primo posto della classifica dedicata agli album più venduti per Michele Bravi. Il progetto ‘La Geografia del Buio’ esordisce in vetta lasciandosi alle spalle ‘Plaza’ di Capo Plaza che perde la medaglia d’oro e ‘Unica’ di Ornella Vanoni, seconda più alta new entry nella chart italiana.

La Top of the Music dal 29 gennaio al 4 febbraio 2021 premia, poi, ‘Famoso’ di Sfera Ebbasta al quarto posto seguito, nell’ordine, dall’EP ‘Ahia!’ dei Pinguini Tattici Nucleari (quinti) e da ‘Gemelli’ di Ernia (sesta posizione). Quindi troviamo ‘BV3’ di Bloody Vinyl (settimo posto) e ‘Dare’ di Mario Biondi, terza nuova entrata della Top Ten.

Chiudono la rosa degli album con le vendite maggiori (fisico + download + streaming premium) ‘After Hours’ di The Weeknd e ‘Fuori dall’hype Ringo Starr’ dei Pinguini.

Top Ten album settimana 05/2021

La Geografia del Buio – Michele Bravi (NEW) Plaza – Capo Plaza Unica – Ornella Vanoni (NEW) Famoso – Sfera Ebbasta Ahia! – Pinguini Tattici Nucleari Gemelli – Ernia BV3 – Bloody Vinyl Dare – Mario Biondi (NEW) After Hours – The Weekend Fuori dall’hype Ringo Starr – Pinguini Tattici Nucleari

Anche la quinta settimana del 2021 vede al primo posto nella chart singoli (download + streaming premium) MACE, Blanco & Salmo con La canzone nostra. Il brano precede sul podio Scooby Doo dei Pinguini Tattici Nucleari e Venere e Marte di Takagi & Ketra con Marco Mengoni e Frah Quintale. Una sola nuova entrata in classifica: è Belva, fresca release di Gazzelle.

Top Ten singoli settimana 05/2021

La canzone nostra – MACE, Blanco & Salmo Scooby Doo – Pinguini Tattici Nucleari Venere e Marte – Takagi & Ketra, Marco Mengoni & Frah Quintale Ferma a guardare – Ernia & Pinguini Tattici Nulceari Destri – Gazzelle Non fare così – Capo Plaza Baby – Sfera Ebbasta & J. Balvin Belva – Gazzelle (NEW) Superclassico – Ernia drivers license – Olivia Rodrigo

Passando, infine, alla chart airplay radiofonica di EarOne, al primo posto si confermano Takagi & Ketra con Marco Mengoni e Frah Quintale. Venere e Marte precede, così, Save Your Tears di The Weeknd (secondo) e Pezzo di cuore di Emma & Alessandra Amoroso (terze). I The Kolors sono, invece, la più alta nuova entrata in radio: Mal di gola è alla prosizione 23.

Top Ten airplay radio settimana 05/2021

Venere e Marte – Takagi & Ketra, Marco Mengoni & Frah Quintale Save Your Tears – The Weeknd Pezzo di cuore – Emma & Alessandra Amoroso Una canzone d’amore buttata via – Vasco Rossi Cocoricò – Samuel & Colapesce Il mio amico – Madame feat. Fabri Fibra Paradise – Meduza feat. Dermot Kennedy Afterglow – Ed Sheeran Volente o nolente – Ligabue feat. Elisa La canzone nostra – MACE, Blanco & Salmo

Per le classifiche complete: FIMI e EARONE.

Foto da Ufficio Stampa Word for you srl