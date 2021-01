Classifica musica: Sfera Ebbasta primo negli album, Capo Plaza in vetta con il nuovo singolo

La nuova Top of the Music FIMI conferma in vetta Sfera Ebbasta con l’album mentre Capo Plaza vola al primo posto con il nuovo singolo. Le Top Ten della settimana.

È ancora primo posto per ‘Famoso’, ultimo album di Sfera Ebbasta che mantiene la vetta nella Top of the Music FIMI. Nella settimana dall’8 al 14 gennaio, il disco del rapper si lascia alle spalle ‘Ahia!’ dei Pinguini Tattici Nucleari (stabili in seconda posizione) e ‘BV3’ di Bloody Vynil (terzo).

Si ferma invece ai piedi del podio ‘7’, il progetto di inediti di Ligabue pubblicato anche in versione cofanetto con i 77 singoli editi nel corso di trent’anni di carriera. La classifica continua poi con ‘Persona’ di Marracash – album più venduto del 2020 –, ‘D.O.C.’ di Zucchero e ‘Fine Line’ di Harry Styles.

Chiudono la Top Ten degli album nella seconda settimana dell’anno Ernia con ‘Gemelli’, The Weeknd con ‘After Hours’ e Guè Pequeno con ‘Mr. Fini’.

Top Ten album settimana 02/2021

Famoso – Sfera Ebbasta Ahia! – Pinguini Tattici Nucleari BV3 – Bloody Vinyl 7 – Ligabue Persona – Marracash D.O.C. – Zucchero Fine Line – Harry Styles Gemelli – Ernia After Hours – The Weekend Mr. Fini – Guè Pequeno

Cambio al vertice nella chart dedicata ai singoli più popolari (streaming premium e download) con Capo Plaza in testa grazie alla nuova traccia Allenamento #4 che anticipa l’album di prossima pubblicazione. Debutta, invece, al secondo posto La canzone nostra di MACE, Blanco & Salmo mentre Sfera si mantiene sul podio con Baby (terza posizione). E c’è un’altra nuova entrata nella settimana 02/2021: Venere e Marte di Takagi & Ketra con Marco Mengoni e Frah Quintale guadagna il quarto posto a sette giorni dall’uscita

Top Ten singoli settimana 02/2021

Allenamento #4 – Capo Plaza (NEW) La canzone nostra – MACE, Blanco & Salmo (NEW) Baby – Sfera Ebbasta & J. Balvin Venere e Marte – Takagi & Ketra, Marco Mengoni & Frah Quintale (NEW) Scooby Doo – Pinguini Tattici Nucleari Destri – Gazzelle Una canzone d’amore buttata via – Vasco Rossi Superclassico – Ernia Altalene – Bloody Vinyl, Slait, tha Supreme feat. Mara Sattei, Coez Bella storia – Fedez

Continua il dominio di Vasco Rossi nell’airplay radiofonico secondo i dati EarOne, con Una canzone d’amore buttata via mantiene la prima posizione seguita da Save Your Tears di The Weeknd (secondo) e Golden di Harry Styles al terzo posto. Italiana la più alta nuova entrata: Takagi & Ketra con Marco Mengoni e Frah Quintale esordiscono in Top Ten (decimi) con il loro nuovo singolo.

Top Ten airplay radio settimana 02/2021

Una canzone d’amore buttata via – Vasco Rossi Save Your Tears – The Weenkd Golden – Harry Styles Don’t Worry – Boomdabash Volente o nolente – Ligabue feat. Elisa Paradise – Meduza feat. Dermot Kennedy Scooby Doo – Pinguini Tattici Nucleari Contatto – Negramaro Take Your Dancing – Jason Derulo Venere e Marte – Takagi & Ketra, Marco Mengoni & Frah Quintale

Per le classifiche complete: FIMI e EARONE.

Foto da Ufficio Stampa Warner Music Italy