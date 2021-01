Capo Plaza: esce ‘Allenamento #4’, primo singolo estratto da ‘Plaza’

'Allenamento #4' è il nuovo singolo di 'Capo Plaza', primo singolo estratto dall'album 'Plaza' in uscita il 22 gennaio.

Venerdì 8 gennaio è uscito Allenamento #4, il primo estratto di Plaza, il nuovo album di Capo Plaza in uscita il 22 gennaio.

L’artista multiplatino continua in questo modo una sequenza di singoli iniziata nel 2017 con la pubblicazione di Allenamento #1, Allenamento #2 e a seguire Allenamento #3. Questi brani hanno segnato definitivamente il successo di Capo Plaza superando in poco tempo milioni di views e ottenendo un totale di cinque Dischi di Platino, oltre a dare a Plaza un ruolo fondamentale nella scena trap italiana e internazionale

È online anche il video di Allenamento #4 per la regia di Davide Vicari e girato in parte allo Stadio di San Siro. Una combinazione tra l’immaginario street/trap di Plaza e una linea narrativa che racconta una storia di rivalsa. Quattro ragazzi delle periferie Milanesi, come dei piccoli Robin Hood, rubano oro e gioielli per farne qualcosa di speciale: un simbolo di libertà per i ragazzi di strada come loro.

Plaza contiene sedici brani con tre featuring americani, uno tedesco e uno italiano: a partire da A Boogie Wit Da Hoodie, con cui ha collaborato in Look Back At It, raggiungendo il doppio disco di platino. Si aggiungono poi, sul fronte americano, Gunna – il rapper di Atlanta che in pochi anni è entrato nella scena rapper più importante americana – e Lil TJay, il 19enne rapper newyorkese che arriva dal Bronx. Le collaborazioni dell’album continuano con Luciano, il rapper tedesco di 26 anni di origini mozambicani che vive a Berlino, mentre l’unico italiano è Sfera Ebbasta. La produzione dei brani è affidata ad Ava e Mojobeatz.

Dopo Allenamento #4, Plaza arriva il 22 gennaio: tracklist

Track 1 Plaza VVS (feat. Gunna) Allenamento#4 Fiamme Alte Demonio (feat.Sfera Ebbasta) Street OMG Richard Mille (feat. Lil Tjay) No Stress (feat A Boogie Wit Da Hoodie) Non fare così Ferrari (feat. Luciano) Pochette Successo Tevez Ultimo Banco

L’album, (già in preorder qui), è disponibile in vari formati, tra questi una special edition con un magazine autografato e un esclusivo fumetto che vede Il Principe Fuoriclasse protagonista. Nel magazine, Capo Plaza racconta in modo molto sincero la genesi del suo nuovo lavoro e tutto quello che gli è successo dall’uscita dell’album d’esordio ad oggi. Non mancano le lettere dei componenti della sua famiglia e delle persone, artisti, produttori e amici che gli sono stati vicino.