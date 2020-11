Sfera Ebbasta infrange ogni record: la Top Ten singoli è tutta sua (e non solo)

‘Famoso’ di Sfera Ebbasta è l’album più venduto nella Top Ten settimanale FIMI e domina la classifica occupando con le sue tredici tracce le prime posizioni nei singoli.

A una settimana dalla pubblicazione di ‘Famoso’, Sfera Ebbasta conquista tutte le classifiche. Non solo piazza al primo posto il disco nella chart album italiana FIMI/Gkf ma tutte le tracce monopolizzano la Top Ten dei singoli fino alla posizione numero tredici.

E l’ultimo lavoro discografico del rapper si guadagna la vetta anche tra i vinili più venduti, dopo aver registrato il record di disco italiano più ascoltato di sempre su Spotify nelle prime ventiquattr’ore (qui tutti i numeri).

Record su record, dunque, per il Trap King di Cinisello Balsamo, che lo ha celebrato in anticipo dedicandogli temporaneamente una piazza della città. E di numero in numero, nella prima settimana, ‘Famoso’ mette a segno anche il primato di album più venduto da gennaio 2019 mentre il singolo Baby con J Balvin si attesta in tendenza su YouTube in 16 Paesi.

BABY BABY BABYYYY https://t.co/4VDfSx4DmB — Sfera Ebbasta (@sferaebbasta) November 26, 2020

LEGGI ANCHE: Sfera Ebbasta, tutti i record di ‘Famoso’ in Italia e all’estero

La traccia è entrata anche nella playlist Viva Latino, la più seguita per questo genere musicale con 10 milioni di utenti. “Non smettere di lottare per i tuoi sogni, neanche quando ti diranno che sono irrealizzabili”, scriveva Sfera Ebbasta su Instagram nel giorno di pubblicazione di Famoso. E di obiettivi, oggi, ne sta raggiungendo anche più delle aspettative iniziali.

Insomma, non c’è spazio per nessuno almeno questa settimana. C’è Sfera. Ebbasta.

Cover album da Ufficio Stampa GOIGEST