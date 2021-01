‘Una Canzone d’Amore Buttata Via’ di Vasco Rossi è la prima canzone del 2021

Si intitola 'Una Canzone d'Amore Buttata Via' il singolo di Vasco Rossi, che anticipa l'album del rocker atteso per il 2021.

La prima canzone dell’anno è Una Canzone d’Amore Buttata Via di Vasco Rossi. «Non è mai stata buttata via nessuna canzone d’amore. Non sarà mica, questa, la prima?», dice sorridendo Vasco che oggi, con qualche esperienza in più alle spalle, è ancora più ironico di ieri e scommette al buio.

Prodotta con Celso Valli, la canzone è stata presentata in esclusiva, e per la prima volta, da Roberto Bolle in apertura del suo Danza con me, in onda il 1°gennaio sera su Raiuno.

«Una Canzone d’Amore Buttata Via – dice Vasco – non poteva uscire nel 2020, doveva per forza uscire nel 2021, l’anno della rinascita. E andare da Bolle, il mito mondiale della danza, è una combinazione astrale unica e beneagurante».

Vasco del resto ama la danza, ha sempre pensato che in comune con il rock abbia sensualità, passione, volontà e fisicità, comunicazione con il corpo liberatoria, emozione.

Vasco aveva scelto Eleonora Abbagnato come protagonista del video Ad ogni costo e il lavoro per il Teatro Alla Scala L’altra metà del cielo, il balletto in scena nel 2012 con le canzoni al femminile di Vasco arrangiate in chiave classica dal Maestro Celso Valli e danzate dal corpo di ballo della Scala.

Il singolo apre il 2021 ed è anche il primo inedito dell’album, attualmente in lavorazione, che verrà nel 2021, dopo l’estate.

«Evviva!!! Festeggio insieme a voi Una canzone d’amore buttata via» scrive Vasco su Facebook due giorni dopo l’uscita del singolo, elencandone i primi traguardi.

«#1 su Tendenze YouTube #1 su iTunes #1 su Apple Music #1 su Amazon col 45 giri #1 in Radio

Vi abbraccio tutti!!!».

Foto di Gianluca Simoni per Chiaroscuro Creative