Roberto Bolle e Vasco Rossi per ‘Danza Con Me’: «Il rock e la danza classica? Sesso sublimato»

In questa clip, il backstage dell'incontro tra Vasco Rossi e Roberto Bolle per 'Danza Con Me' tra musica e passi di danza.

Roberto Bolle e Vasco Rossi insieme: il Diavolo e l’Acqua Santa. Questo incredibile connubio è stata solo una delle incredibili sorprese e bellezze della nuova edizione di Danza Con Me, il programma ormai cult dell’Étoile in onda il 1° gennaio 2021 in prima serata su Rai1. Vasco Rossi ha infatti scelto il programma di Bolle per lanciare il primo singolo italiano del 2021.

Tra gli altri ospiti annunciati: alla conduzione Francesco Montanari, Stefano Fresi e Miriam Leone, e poi Michelle Hunziker, Ghali, Diodato, Fabio Caressa, Carlos Kamizele.

Nelle immagini momenti di backstage per la realizzazione della sigla del programma con protagonista Vasco Rossi e la sua nuova canzone, lanciata proprio in Danza con Me e dal titolo Una canzone d’amore buttata via.

Ad interpretarla Roberto Bolle affiancato da altre stelle della Compagnia del Teatro alla Scala di Milano: Virna Toppi, Agnese Di Clemente e Gioacchino Starace. Il balletto coreografato da Mauro Bigonzetti, rappresenta «tutte le possibili combinazioni, declinazioni dell’amore, della relazione amorosa». Sull’unione della danza classica e del rock, sintetico e come sempre incisivo Vasco Rossi ha dichiarato, senza alcun dubbio, che «è sesso sublimato».