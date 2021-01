Classifica musica: Sfera torna in vetta, salgono Ernia e Gazzelle

L’ultima classifica musicale del 2020 vede protagonisti i brani delle feste ma Sfera Ebbasta insidia l’atmosfera: ecco le Top Ten.

È colpo di coda nell’ultima settimana del 2020 che, secondo le rilevazioni FIMI/Gfk, vede Sfera Ebbasta tornare al vertice della classifica album con ‘Famoso’. Il disco del rapper si lascia, così, alle spalle ‘Christmas’ di Michael Bublé (secondo) e ‘7’ di Ligabue (al terzo posto).

I dati relativi agli album più acquistati e ascoltati dal 25 al 31 dicembre 2020 fanno salire, poi, al quarto posto i Pinguini Tattici Nucleari con l’EP ‘Ahia!’ mentre Tiziano Ferro si conferma quinto con il progetto ‘Accetto Miracoli: L’esperienza degli altri’, che guadagna due posizioni rispetto a una settimana fa.

Nella chart 53/2020 troviamo Bloody Vinyl sesto con ‘BV3’ precedendo Claudio Baglioni in scivolata al settimo posto con ‘In questa storia che è la mia’ e ‘D.O.C.’ di Zucchero (è ottavo). ‘Merry Christmas’ di Mariah Carey chiude l’anno in nona posizione mentre fanalino di coda è Guè Pequeno, decimo con Mr. Fini, album che a ventisette settimane dall’uscita rientra in Top Ten.

Top Ten album settimana 53/2020

Famoso – Sfera Ebbasta Christmas – Michael Bublè 7 – Ligabue Ahia! – Pinguini Tattici Nucleari Accetto Miracoli: L’esperienza degli altri – Tiziano Ferro BV3 – Bloody Vinyl In questa storia che è la mia – Claudio Baglioni D.O.C. – Zucchero Merry Christmas – Mariah Carey Mr. Fini – Guè Pequeno

Per quanto riguarda, invece, la Top Ten dei singoli digitali (download e streaming) ampio spazio ancora per i brani del Natale, guidati da All I Want For Christmas Is You di Maria Carey, nuovamente in vetta. Michael Bublè, invece, è sesto con It’s Beginning To Look Like Christmas mentre Happy Xmas (War Is Over) di John Lennon con Yoko Ono è nona. Ma la classifica non dimentica la quota rap con Sfera Ebbasta, Ernia e Bloody Vinyl.

Top Ten singoli settimana 53/2020

All I Want For Christmas Is You – Mariah Carey Baby – Sfera Ebbasta & J. Balvin Destri – Gazzelle Superclassico – Ernia Altalene – Bloody Vinyl, Slait, tha Supreme feat. Mara Sattei, Coez It’s Beginning To Look Like Christmas – Michael Bublè Happy Xmas (War Is Over) – John Lennon, Yoko Ono, The Harlem Community Choir & The Plastic Ono Band Scooby Doo – Pinguini Tattici Nucleari Feliz Navidad – José Feliciano Jingle Bell Rock – Bobby Helms

Infine, guardando l’airplay radiofonico dell’ultima chart dell’anno, EarOne conferma il podio precedente con Don’t Worry dei Boomdabash stabile in vetta Boomdabash, seguito da Ligabue & Elisa con Volente o nolente e, al terzo posto, Harry Styles con Golden. Si segnalano poi Fedez e Ghali che guadagnano posizioni in Top Ten, chiudendo rispettivamente all’ottavo posto (+1) e al decimo posto (+4). Le due più alte nuove entrate settimanali, invece, sono Glenn Miller di Gio Evan (in 56° posizione) e Hey Boy di Sia (posizione 86).

Top Ten airplay radio settimana 53/2020

Don’t Worry – Boomdabash Volente o nolente – Ligabue feat. Elisa Golden – Harry Styles Save Your Tears – The Weenkd Scooby Doo – Pinguini Tattici Nucleari Contatto – Negramaro Mood – 2dKGOLDN feat. iann dior Bella storia – Fedez Let’s Love – David Guetta & SIA Mille Pare (Bad Times) – Ghali

Per le classifiche complete: FIMI e EARONE.

Foto da Ufficio Stampa Goigest