Classifica musica: Paul McCartney in Top Ten, volano i singoli natalizi

Nella settimana di Natale, Ligabue si conferma primo nella classifica album mentre Paul McCartney debutta decimo. E tra i singoli è boom per i brani delle feste: ecco le Top Ten.

La settimana di Natale 2020 vede ancora al vertice, secondo le rilevazioni FIMI/Gfk, l’album ‘7’ di Ligabue che precede ‘Famoso’ di Sfera Ebbasta (secondo, +1) e ‘In questa vita che è la mia’ di Claudio Baglioni (terza posizione, -1). I dati relativi agli album e ai singoli più acquistati e ascoltati dal 18 al 24 dicembre, poi, vedono al quarto posto ‘Christmas’ di Michael Bublè e, a seguire, ‘Accetto Miracoli: L’esperienza degli altri’ di Tiziano Ferro, che guadagna due posizioni rispetto a una settimana fa.

Nella Top Of The Music 52/2020 i Pinguini Tattici Nucleari sono sesti con l’EP ‘Ahia!’ (scendono di due gradini) mentre Zucchero è al settimo posto con ‘D.O.C.’, da poco pubblicato nella versione Deluxe. A chiudere la Top Ten della settimana sono, quindi, Bruce Springsteen con ‘Letter To You’, ‘Power Up’ degli AC/DC e ‘McCartney III’ dell’ex Beatles al suo debutto in classifica in decima posizione.

Top Ten album settimana 52/2020

7 – Ligabue Famoso – Sfera Ebbasta In questa storia che è la mia – Claudio Baglioni Christmas – Michael Bublè Accetto Miracoli: L’esperienza degli altri – Tiziano Ferro Ahia! – Pinguini Tattici Nucleari D.O.C. – Zucchero Letter To You – Bruce Springsteen Power Up – AC/DC McCartney III – Paul McCartney (NEW)

Per quanto riguarda, invece, la Top Ten dei singoli digitali (download e streaming) è un vero trionfo per i singoli delle feste. Si parte con l’intramontabile evergreen di Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You, nuovamente in vetta e si continua con It’s Beginning To Look Like Christmas di Michael Bublè (terzo), Jingle Bell Rock, Happy Xmas (War Is Over), Feliz Navidad e Last Christmas.

A interrompere la sostanziale supremazia dei singoli natalizi c’è Sfera Ebbasta: secondo con Baby insieme a J. Balvin, quinto con Famoso e decimo con Bottiglie Privè. Al nono posto, infine, Altalene di Bloody Vinyl, Slait, tha Supreme feat. Mara Sattei, Coez.

Top Ten singoli settimana 52/2020

All I Want For Christmas Is You – Mariah Carey Baby – Sfera Ebbasta & J. Balvin It’s Beginning To Look Like Christmas – Michael Bublè Jingle Bell Rock – Bobby Helms Famoso – Sfera Ebbasta (NEW) Happy Xmas (War Is Over) – John Lennon, Yoko Ono, The Harlem Community Choir & The Plastic Ono Band Feliz Navidad – José Feliciano Last Christmas – Wham! Altalene – Bloody Vinyl, Slait, tha Supreme feat. Mara Sattei, Coez Bottiglie Privè – Sfera Ebbasta

Venendo, infine, all’airplay radiofonico, EarOne premia ancora al primo posto l’ultimo singolo dei Boomdabash, Don’t Worry, che precede Ligabue & Elisa – stabilmente secondi con Volente o nolente – e Harry Styles, che sale alla terza posizione con Golden (+1). Le tre più alte posizioni della chart radiofonica della settimana 52 sono Afterglow, il brano natalizio pubblicato a sorpresa da Ed Sheeran (in posizione 37), Bye Bye di Oscar Anton (posizione 39) e Blue Jeans di Franco126 & Calcutta (44).

Top Ten airplay radio settimana 52/2020

Don’t Worry – Boomdabash Volente o nolente – Ligabue feat. Elisa Golden – Harry Styles Scooby Doo – Pinguini Tattici Nucleari Contatto – Negramaro Save Your Tears – The Weenkd Let’s Love – David Guetta & SIA Mood – 2dKGOLDN feat. iann dior Bella storia – Fedez Parli parli – Carl Brave feat. Elodie

Per le classifiche complete: FIMI e EARONE.

Foto Kikapress