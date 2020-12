Oscàr Anton, ‘bye bye’ e il remix di Bob Sinclar: «È tutto pazzesco»

24 anni, francese e self made artist: 'bye bye' di Oscàr Anton è già un successo. Così lo abbiamo intervistato.

Ha 24 anni, è francese (ma di origini italiane) e la sua bye bye ha conquistato persino la nostra Italia. Stiamo parlando di Oscàr Anton – un self made artist, potremmo dire – che dal creare musica nella propria cameretta è finito nella playlist di Bob Sinclar, che ha realizzato il remix di bye bye.

«Sono un cantante, un cantautore e un produttore quindi faccio musica. – si presenta così Oscàr Anton – In realtà faccio musica nella mia camera da letto. Ho 24 anni e sono francese. Sono nato a Parigi e vivo in Francia. Ho un po’ di radici italiane, da parte dei nonni. Forse dei bisnonni».

«A inizio anno, mi sono imposto una sfida. – ci racconta Oscàr – Quella di rilasciare un EP al mese. Li ho chiamati Packs, quindi speravo di rilasciare un Pack al mese. L’ultimo sarà rilasciato il 25 dicembre, a Natale. Non era intenzionale, ma credo sia figo. Sono emozionato perché è l’ultimo Pack dell’anno. Il che vuol dire che potrò finalmente dormire, perché è da un anno che lavoro senza mai fermarmi. Sono emozionato al pensiero di dormire di nuovo».

Oscàr Anton, com’è nata bye bye

bye bye è un brano intriso della nostalgia di un fine vacanza, ed è stata scritta proprio al ritorno dalle vacanze. Sperimentando gli accordi sulla sua chitarra, in cerca di una ispirazione per la strada ideale per dare vita a bye bye, il cantautore parigino si è fidato del giudizio della inseparabile sorella. E aveva ragione.

«Forse avete ascoltato bye bye perché in Italia viene trasmessa. – spiega Oscàr – Per me è pazzesco. Sono francese e la mia musica viene ascoltata in Italia. Credo sia pazzesco. Comunque, l’ho scritta a metà anno, credo fosse agosto. Ero molto stanco. Ero completamente esausto. Erano sei mesi che portavo avanti il progetto. Mi sono preso una settimana di vacanza con i miei amici, ed è stata l’unica settimana di riposo per me».

«Quando sono tornato, mi sono detto di non pensare a scrivere una canzone, ma di divertirmi. – continua a raccontarci Oscàr – Per cui ho preso una chitarra, ho suonato degli accordi e ho cantato. E così è nata bye bye. L’ho subito prodotta. Avevo la canzone, ma non l’ho rilasciata subito. Non lo so, avevo dei dubbi. Non so perché. Pensavo che forse non fosse così buona. E ogni volta che ho questo tipo di dubbio, chiedo un parere a mia sorella minore. Faccio così. E ogni volta che lei mi dice che la canzone è bella, vuol dire che lo è. Non so come faccia, ma le sono grato».

Il remix di Bob Sinclar