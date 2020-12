Classifica musica: Ligabue primo con l’album ‘7’, Mariah Carey evergreen

Ligabue esordisce in vetta nella classifica album mentre nella chart singoli spunta l’evergreen natalizio di Mariah Carey. Ecco le Top Ten della settimana.

È uscita la nuova classifica FIMI/Gfk, che segnala gli album più apprezzati della settimana sia nel formato fisico sia in digitale. Secondo i dati della Top Of The Music dal 4 al 10 dicembre 2020 il nuovo progetto discografico di Ligabue ‘7’ si impone nella chart debuttando direttamente al primo posto. Seconda posizione, invece, per Claudio Baglioni che torna sulle scene a sette anni dal precedente lavoro con l’album ‘In questa vita che è la mia’.

A completare il podio c’è Sfera Ebbasta con ‘Famoso’ già certificato Disco di Platino in sole due settimane. E si continua con Renato Zero, che nelle prime dieci posizioni si attesta con ben due volumi di ‘Zerosettanta’: è quarto con Volume 1 e ottavo con il Volume 3. Esordiscono in quinta posizione i Pinguini Tattici Nucleari con l’EP ‘Ahia!’ mentre ‘Christmas’ di Michael Bublè è al sesto posto e ‘QVC9’ di Gemitaiz è settimo.

Chiudono la Top Ten della settimana 50 ‘Accetto Miracoli: L’esperienza degli altri’ di Tiziano Ferro e ‘Mood’ di NAYT, che entra in classifica direttamente in decima posizione.

Top Ten album settimana 50/2020

7 – Ligabue (NEW) In questa storia che è la mia – Claudio Baglioni (NEW) Famoso – Sfera Ebbasta Zerosettanta Volume 1 – Renato Zero Ahia! – Pinguini Tattici Nucleari (NEW) Christmas – Michael Bublé QVC9 – Quello che vi consiglio, Vol. 9 – Gemitaiz Zerosettanta Volume 3 – Renato Zero ‘Accetto Miracoli: L’esperienza degli altri – Tiziano Ferro Mood – NAYT (NEW)

LEGGI ANCHE: Casadilego vince ‘X Factor 2020’: «La mia è una vittoria condivisa»

Per quanto riguarda, invece, la Top Ten dei singoli digitali (download e streaming) rispunta al primo posto All I Want For Christmas Is You, il classico delle feste di Mariah Carey. Il brano precede Baby di Sfera Ebbasta & J. Balvin (secondi) e Bottiglie Privé dello stesso rapper lombardo (terzo).

Top Ten singoli settimana 50/2020

All I Want For Christmas Is You – Mariah Carey Baby – Sfera Ebbasta & J. Balvin Bottiglie Privè – Sfera Ebbasta Superclassico – Ernia Tik Tok – Sfera Ebbasta, Marracash & Guè Pequeno Destri – Gazzelle Scooby Doo – Pinguini Tattici Nucleari Bella storia – Fedez It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas – Michale Bublé Altalene – Bloody Vinyl, Slait, tha Supreme feat. Mara Sattei, Coez

Dando uno sguardo, infine, alle radio secondo i nuovi dati EarOne per la stessa settimana di rilevazione, il brano più trasmesso in Italia è Volente o nolente di Ligabue con Elisa. Il singolo, dal progetto discografico di Luciano uscito lo scorso 4 dicembre, è il primo vero duetto del rocker e si impone nell’airplay superando sia Contatto dei Negramaro (secondi) sia Bella storia di Fedez (che scivola al terzo posto).

E sono italiane anche le più alte nuove entrate degli ultimi sette giorni: Obsesionada di Boro Boro feat. Fred De Palma (alla posizione 36) e Jingle Bell Rock di Achille Lauro con Annalisa (posizione 47).

Top Ten airplay radio settimana 50/2020

Volente o nolente – Ligabue feat. Elisa Contatto – Negramaro Bella storia – Fedez Don’t Worry – Boomdabash Mood – 2dKGOLDN feat. iann dior Golden – Harry Styles Midnight Sky – Miley Cyrus Let’s Love – David Guetta & SIA Parli parli – Carl Brave feat. Elodie Scooby Doo – Pinguini Tattici Nucleari

Per le classifiche complete: FIMI e EARONE

Foto di Ray Tarantino da Ufficio Stampa Parole & Dintorni