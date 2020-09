View this post on Instagram

Il 6 novembre esce il secondo capitolo di 𝐀𝐂𝐂𝐄𝐓𝐓𝐎 𝐌𝐈𝐑𝐀𝐂𝐎𝐋𝐈:𝙇´𝙚𝙨𝙥𝙚𝙧𝙞𝙚𝙣𝙯𝙖 𝙙𝙚𝙜𝙡𝙞 𝙖𝙡𝙩𝙧𝙞. Il mio primo disco di cover. Il desiderio di ogni artista, ogni sognatore diventato cantante. Alcuni dei miracoli che – durante la mia vita – hanno preso forma di canzone. Prima tra tutte 𝘙𝘐𝘔𝘔𝘌𝘓 dell’immenso 𝘍𝘳𝘢𝘯𝘤𝘦𝘴𝘤𝘰 𝘋𝘦 𝘎𝘳𝘦𝘨𝘰𝘳𝘪. Dal 3 settembre, singolo fuori ovunque. La canterò dal vivo per voi qui: • 2 sᴇᴛᴛᴇᴍʙʀᴇ: @rai1official 𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 con gli amici @carloconti.tv e @vanessa_incontrada @radioitalia live su www.raiplay.it • 9 sᴇᴛᴛᴇᴍʙʀᴇ: #rtl1025 🅟🅞🅦🅔🅡 🅗🅘🅣🅢 🅔🅢🅣🅐🅣🅔 live on www.rtl.it 𝐀𝐂𝐂𝐄𝐓𝐓𝐎 𝐌𝐈𝐑𝐀𝐂𝐎𝐋𝐈: 𝙇´𝙚𝙨𝙥𝙚𝙧𝙞𝙚𝙣𝙯𝙖 𝙙𝙚𝙜𝙡𝙞 𝙖𝙡𝙩𝙧𝙞. 1 – RIMMEL 2 – MORIRÓ D’AMORE 3 – BELLA D’ESTATE 4 – MARGHERITA 5 – E TI VENGO A CERCARE 6 – ALMENO TU NELL’UNIVERSO 7 – CIGARETTES & COFFEE 8 – PERDERE L’AMORE ᴄᴏɴ 𝘔𝘢𝘴𝘴𝘪𝘮𝘰 𝘙𝘢𝘯𝘪𝘦𝘳𝘪 9 – PIOVE ғᴇᴀᴛ. @boxofbeats 10- PORTAMI A BALLARE 11- NEL BLU DIPINTO DI BLU 12- ANCORA, ANCORA, ANCORA 13- NON ESCLUDO IL RITORNO 11/6 new album 𝐀𝐂𝐂𝐄𝐓𝐓𝐎 𝐌𝐈𝐑𝐀𝐂𝐎𝐋𝐈: 𝙇´𝙚𝙨𝙥𝙚𝙧𝙞𝙚𝙣𝙯𝙖 𝙙𝙚𝙜𝙡𝙞 𝙖𝙡𝙩𝙧𝙞 – my first cover album. And 9/3 𝐑𝐢𝐦𝐦𝐞𝐥, first single out everywhere. El 6 de noviembre sale mi primer disco de versiones. Probablemente el deseo más grande de cada soñador que se ha vuelto artista. Empezamos el 3/9 con 𝐑𝐈𝐌𝐌𝐄𝐋, el primer sencillo . #lesperienzadeglialtri #rimmel #equalcosarimane