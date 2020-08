‘Da Verona accendiamo la musica’: la presentazione degli eventi 2020

Una settimana di eventi live riaccende la musica italiana dall’Arena di Verona: le parole di Carlo Conti, Vanessa Incontrada e Nek per i ‘Seat Music Awards 2020’.

Con 126 artisti coinvolti, 263 musicisti, 297 collaboratori dei vari staff, 160 tecnici specializzati, 315 persone della sicurezza, 322 addetti del personale locale e 58 tecnici spedalizzati nello streaming la musica riparte. E si riaccende a Verona con una settimana di manifestazioni live che comprendono i Seat Music Awards (su Rai 1 e Rai Radio 1 in diretta il 2 e il 5 settembre, più lo speciale il 6 settembre), Chi vincerà la Partita del Cuore? – Edizione speciale 2020 (3 settembre allo Stadio Bentegodi) e Heroes (il 6 settembre in diretta streaming).

Ogni evento in calendario ha come scopo benefico sostenere fattivamente i lavoratori dello spettacolo grazie al fondo Music Innovation Hub. Il cuore – fisico e simbolico – di questa ripartenza musicale e televisiva è l’Arena dove risuonerà, come sigla della prima puntata degli awards, Canzone di Lucio Dalla interpretata da Francesco De Gregori e Antonello Venditti.

C’è un simbolismo che voglio sottolineare: in questi tempi di fragilità la musica si incontra in un monumento di stabilità, l’Arena di Verona, che è eredità del mondo antico (Gianmarco Mazzi, Direttore Arena di Verona)

A pochi giorni dal via, Carlo Conti e Vanessa Incontrada hanno raccontato le loro emozioni nel salire sul palco dei Seat Music Awards per la consegna dei ‘Premi DALLA Musica’. “Per me Verona è una seconda casa e soprattutto – esordisce Carlo Conti– quando ci sono capitato, è sempre stato per una grande festa che ho avuto modo di presentare.”

“Quest’anno vengo con uno spirito diverso, anche più costruttivo, perché facciamo qualcosa di importante. – continua il presentatore –Saranno due serate evento che rappresentano la ripartenza della musica ed è giusto che ciò avvenga su Rai 1 e dall’Arena di Verona. Facciamo qualcosa di concreto e lo fanno i cantanti per primi: vogliamo aiutare con un contributo importante e materiale.

Da parte mia sono entusiasta perché saranno tre giorni con la Partita del Cuore che avrà un meccanismo nuovo. Insomma, è una serie di appuntamenti importanti per aiutare i lavoratori dello spettacolo.”

A Conti fa seguito Vanessa Incontrada: “Sono contenta di tornare all’Arena di Verona che è casa mia da anni con i Music Awards. Sicuramente è un anno diverso, dove non ci sono i premi e la vera protagonista più che mai è la musica.

Ci sarà una grande novità: il palcoscenico centrale, per cui Carlo dovrà aiutarmi perché io mi perdo. In più fisicamente non ci si può avvicinare e questo, per me che sono molto fisica, sarà una grande fatica. Questo sarà una novità per tutti, anche per artisti e pubblico.”

Nek conduce l’appuntamento speciale dedicato ai ‘Seat Music Awards’

A completare la rosa dei conduttori, in un ruolo inedito, c’è Nek che domenica 6 settembre sarà su Rai1 a guidare l’appuntamento speciale Viaggio nella musica (ore 16:00). “Sono molto emozionato anche per questa mia veste, è un’esperienza totalmente nuova. – interviene Nek – In tv sono sempre stato da ospite ed essere dall’altra parte è emozionante.”

Mi metto alla prova in questa circostanza e ringrazio di aver creduto in me: ce la sto mettendo tutto e spero di essere all’altezza.

“Starò al servizio della musica al fianco di tanti miei colleghi. – conclude Neviani – E ci saranno molte sorprese musicali e si parlerà soprattutto di quelle persone che la gente non conosce, storie di lavoratori che rendono magica la musica. Sono felicissimo di raccontare la musica nel momento in cui il tasto si deve riaccendere e tutto si deve rimettere in movimento.”

Foto Kikapress