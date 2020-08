Seat Music Awards 2020: oltre 50 artisti per i lavoratori dello spettacolo

Torna all’Arena di Verona l’appuntamento con la migliore musica italiana: il 2 e il 5 settembre in prima serata e il 6 settembre alle 16 su Rai1. Ecco tutte le informazioni.

È stata confermata ufficialmente via social l’edizione 2020 dei Seat Music Awards, appuntamento che premia gli artisti di maggiore successo negli ultimi dodici mesi. E in un anno così difficile, in cui la musica ha fatto da collante per il nostro Paese in lockdown facendosi sentire da un balcone all’altro, l’Arena di Verona si riaccende come cuore della manifestazione.

La musica sarà al centro anche strutturalmente, con un palco posizionato nella platea e il pubblico distribuito a 360 gradi sulle gradinate, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale. Un modo, quindi, per godere in sicurezza del concerto e tornare a cantare insieme.

Tre gli appuntamenti dallo storico anfiteatro: il 2 e il 5 settembre in prima serata su Rai1 Carlo Conti e Vanessa Incontrada lo show in diretta. E saranno due eventi più che speciali, perché i “Premi della Musica” diventano “Premi dalla Musica”. Gli oltre cinquanta artisti sul palco, infatti, dedicheranno simbolicamente il prestigioso riconoscimento alle maestranze che lavorano a riflettori spenti e ai musicisti che operano dietro le quinte.

A queste due serate si aggiunge poi uno speciale pomeridiano, in onda – sempre sull’ammiraglia Rai – il 6 settembre alle 16. Alla conduzione Nek, che farà da cicerone per un Viaggio nella musica con tanti volti noti e lavoratori del comparto musicale.

I Seat Music Awards 2020 inaugurano la settimana di iniziative Da Verona accendiamo la musica, progetto lanciato da Music Innovation Hub, organizzato e prodotto da Friends&Partners, Live Nation e Vivo Concerti, in collaborazione con Arena di Verona Srl e Gianmarco Mazzi e con i contributi di Vertigo e Magellano.

#SMA20 Biglietti e prevendite

L’impegno è quello di fornire un aiuto concreto al fondo Covid 19 – Sosteniamo la musica di MHB, che conta il supporto di Spotify ed è promosso da FIMI. Per questo, l’incasso derivante dalla vendita dei biglietti per le due serate (al netto dei costi) sarà devoluto a supporto di musicisti e professionisti del settore.

Si può acquistare il proprio biglietto per i Seat Music Awards 2020 a partire dal 4 agosto su TicketOne e dal 10 agosto anche nei punti di vendita e prevendite abituali.

Foto Kikapress