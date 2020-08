La Partita del Cuore 2020: Alessandra Amoroso e Salmo tra i capitani

Si gioca in diretta su Rai 1 il 3 settembre ‘La Partita del Cuore 2020’: in campo quattro squadre capitanate da Amoroso, Bova, Morandi e Salmo.

Si rinnova l’appuntamento solidale con La Partita del Cuore che per l’edizione 2020 ha scelto lo stadio veronese Bentegodi. Il match è, infatti, in calendario per giovedì 3 settembre in diretta su Rai1 con la conduzione di Carlo Conti, che proprio in quei giorni sarà anche impegnato all’Arena di Verona con i Seat Music Awards.

Quattro le squadre in campo con altrettanti capitani – Alessandra Amoroso, Raoul Bova, Gianni Morandi e Salmo – che daranno vita a una serata di solidarietà. Chi vincerà La Partita del Cuore – Edizione Speciale 2020 è un evento che si preannuncia carico di novità e vedrà coinvolti artisti, calciatori e lavoratori dello spettacolo.

Ma come si svolgerà il torneo? I quattro capitani citati dovranno formare le squadre, ciascuna con undici giocatori senza riserve, mentre un discorso a parte si deve fare per i ruoli di portiere e di allenatore. Queste figure saranno ingaggiate attraverso i social, la Rai e RTL 102.5 tra i campioni del calcio e gli stessi lavoratori dello spettacolo.

I team così formati saranno in sfida in due partite eliminatorie da trenta minuti e i vincitori accederanno al match finale. Questa formula speciale per la 29° edizione de La Partita del Cuore è stata ideata da Gianmarco Mazzi e Gianluca Pecchini per la Nazionale Italiana Cantanti nel ruolo di game master. Sarà questa, infatti, a coordinare la preparazione sotto la guida di Enrico Ruggeri.

La manifestazione è dedicata al comparto musicale e si inserisce nella settimana di eventi Da Verona accendiamo la musica, progetto di Music Innovation Hub, Live Nation e Vivo Concerti. E il ricavato è destinato al fondo istituito a sostegno di musicisti e professionisti del settore.

Foto Kikapress