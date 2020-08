Heroes, in vendita i biglietti fisici del concerto: prezzi e info

Sono in vendita i biglietti fisici del concerto 'Heroes': disponibili tre fasce di prezzo per un numero limitato di persone: tutte le info.

È aperta la vendita dei biglietti fisici per Heroes, il primo concerto nato e pensato per lo streaming in programma domenica 6 settembre a partire dalle ore 19.00 all’Arena di Verona che vede tornare sul palco più di 40 artisti per 5 ore di grande musica live.

In piena sicurezza e rispettando le normative vigenti anti-assembramento – per un numero ristretto di persone – sarà possibile vivere Heroes accanto agli Operatori Socio Sanitari.

I posti sono disponibili a

55 euro

50 euro

35 euro

L’acquisto del biglietto contribuisce a sostenere l’iniziativa Sosteniamo la musica a favore dei lavoratori della musica fortemente penalizzati dalla crisi del Covid-19. Inoltre per chi ha acquistato il ticket per lo streaming sarà possibile, per le prossime 24 ore, ottenere uno sconto di euro 4,50 sull’acquisto del biglietto fisico.

Heroes, la line-up dell’evento

Achille Lauro, Afterhours, Aiello, Anastasio, Anna, Brunori Sas, Cara, Coez, Coma_Cose, Diodato, Elodie, Eugenio in Via Di Gioia, Fedez, Frah Quintale, Francesca Michielin, Franco126, Gaia, Gazzelle, Gemitaiz & Madman, Ghali, Ghemon, Levante, Madame, Mahmood, Margherita Vicario, Marlene Kuntz, Marracash, Mecna, Michele Bravi, Mostro, Nitro, Pinguini Tattici Nucleari, Priestess, Random, Rocco Hunt, Salmo, Selton, Shiva, Subsonica, The Kolors, Tommaso Paradiso, Willie Peyote sono il cast di artisti che animeranno un evento rivoluzionario, il primo mai prodotto nel nostro Paese in live streaming a pagamento, nel quale il meglio della scena musicale italiana del momento darà vita ad uno dei progetti più ambiziosi che il mondo della musica italiana abbia mai concepito.

Lo streaming sarà disponibile via web su Futurissima.net, e tramite app mobile su A-LIVE. La piattaforma, realizzata in collaborazione con W Y T H, integrerà alcune delle innovative funzioni già presenti sull’app mobile A-LIVE, consentendo una fruizione spettacolare ed interattiva nei tre stage virtuali e nella community area offrendo al pubblico delle vere esperienze di socializzazione virtuale. Tra le attività offerte la possibilità di interagire con lo stage principale diventando protagonisti dello show, un’area con video e suono immersivo e spazializzato, sviluppato con Intorno Labs, un’area backstage per scoprire il dietro le quinte dell’evento ed interloquire con i protagonisti di Heroes.