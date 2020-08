‘Heroes’: il cast del concerto solidale, come seguire lo show in streaming

View this post on Instagram

Le sorprese non sono finite! Alla line up stellare di #HEROES si aggiungono: @anastasio_quello, @cara.musica, @ghemonofficial,@mecna, @michelebravi, @illmostro, Rocco Hunt (@poetaurbano), @seltonmusic e The Kolors! (@thekolors_stash, @dani_thekolors, @alex_thekolors ) Appuntamento al 6 settembre 2020 per cinque ore di grande musica live nella spettacolare cornice dell’ @arenadiverona! Un evento storico a sostegno dei lavoratori della musica! Il più grande concerto italiano in streaming sarà visibile su futurissima.net Il tuo biglietto ora al link in bio di @heroesonfuturissima