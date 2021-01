Classifica musica: Capo Plaza monopolizza le chart, Samuel sesto con il nuovo album

Capo Plaza debutta al primo posto nella chart degli album più venuti e piazza ben sette tracce nella Top Ten dedicata ai singoli. Le classifiche della settimana.

Ci voleva Capo Plaza per togliere a Sfera Ebbasta la vetta della classifica dedicata agli album più venduti. È, infatti, ‘Plaza’ a conquistare immediatamente il primo posto nelle rilevazioni FIMi/Gfk facendo scivolare sul secondo gradino del podio ‘Famoso’ mentre l’EP ‘Ahia!’ dei Pinguini Tattici Nucleari mantiene la terza posizione.

Nella Top of the Music che riguarda i giorni dal 22 al 28 gennaio 2021, ‘Gemelli’ di Ernia conserva il quarto posto seguito da ‘BV3’ di Bloody Vinyl (stabile) e dalla seconda nuova entrata nella chart. Si tratta del secondo lavoro solista di Samuel, ‘Brigatabianca’, che esordisce in sesta posizione precedendo così ‘After Hours’ di The Weeknd.

A chiudere la rosa degli album con le vendite maggiori (fisico + download + streaming premium) ci sono ‘Persona’ di Marracash, ‘Fuori dall’hype Ringo Starr’ dei Pinguini – che mettono a segno una bella doppietta in Top Ten – e ‘Don’t Worry Best Of’ dei Boomdabash.

Top Ten album settimana 04/2021

Plaza – Capo Plaza (NEW) Famoso – Sfera Ebbasta Ahia! – Pinguini Tattici Nucleari Gemelli – Ernia BV3 – Bloody Vinyl Brigatabianca – Samuel (NEW) After Hours – The Weekend Persona – Marracash Fuori dall’hype Ringo Starr – Pinguini Tattici Nucleari Don’t Worry Best Of – Boomdabash

È una hit parade quasi monotematica quella quarta settimana dell’anno, con Capo Plaza che piazza ben sette delle tracce del suo ultimo progetto nella Top Ten singoli. Se infatti MACE, Blanco & Salmo sono in vetta con La canzone nostra, il rapper salernitano occupa le posizioni dalla seconda alla quinta. E ancora la settimana, nona e decima. Spiccano quindi, sui gradini rimanenti, Scooby Doo dei Pinguini Tattici Nucleari (sesti) e la traccia Venere e Marte di Takagi & Ketra con Marco Mengoni e Frah Quintale (ottavi).

Top Ten singoli settimana 04/2021

La canzone nostra – MACE, Blanco & Salmo Non fare così – Capo Plaza (NEW) Demonio – Capo Plaza feat. Sfera Ebbasta (NEW) Street – Capo Plaza (NEW) Allenamento #4 – Capo Plaza Scooby Doo – Pinguini Tattici Nucleari No Stress – Capo Plaza feat. A Boogie Wit Da Hoodie (NEW) Venere e Marte – Takagi & Ketra, Marco Mengoni & Frah Quintale VVS – Capo Plaza feat. Gunna (NEW) OMG – Capo Plaza (NEW)

Molto diversa, infine, la chart airplay radiofonica targata EarOne che premia in vetta Venere e Marte, singolo di Takagi & Ketra con Marco Mengoni e Frah Quintale. Il brano guadagna due posizioni e precede Una canzone d’amore buttata via di Vasco Rossi e Save Your Tears di The Weeknd. E sono italiane le due più alte nuove entrate, ovvero La cura del tempo dei Negramaro (alla posizione 23) e Ogni pensiero vola di Venerus (31°).

Top Ten airplay radio settimana 04/2021

Venere e Marte – Takagi & Ketra, Marco Mengoni & Frah Quintale Una canzone d’amore buttata via – Vasco Rossi Save Your Tears – The Weeknd Paradise – Meduza feat. Dermot Kennedy Golden – Harry Styles Volente o nolente – Ligabue feat. Elisa Cocoricò – Samuel & Colapesce Pezzo di cuore – Emma & Alessandra Amoroso Prisoner – Miley Cyrus feat. Dua Lipa Scooby Doo – Pinguini Tattici Nucleari

