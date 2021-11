Il ristorante pop up a LA a tema Squid Game (che non piace a tutti)

Quello di Los Angeles non è l'unico

È Los Angeles la città scelta per l’apertura di un ristorante pop up interamente a tema Squid Game. A mostrarcerlo è un tiktoker, JT Casey, dopo aver atteso circa 2 ore per entrare a causa della prevedibile coda all’ingresso, dove campeggiano la famosa bambola del primo gioco e i famosi simboli dei games.

I dipendenti indossano tutti la tuta dei giocatori di Squid Game, che viene trasmesso dagli schermi 24 ore su 24. Anche gli hamburger riprendono la serie: i loro nomi sono tutti ispirati ai personaggi. Io ho preso il Sang-woo burger, devo dire che era molto buono.

L’iniziativa fa capire bene l’impatto incredibile che Squid Game ha avuto, non solo nel mondo dello streaming, ma anche in quello sociale. Eppure non tutti, vedendo il video (che oggi registra più di 5 milioni di views) ne sono stati entusiasti. Sono tanti i commenti di sdegno, che sottolineano come il capitalismo, bersaglio principale di Squid Game, abbia scavalcato il reale intento della serie stessa.

“Mi sento male per il creatore della serie“, “Che grande esagerazione“, “Non voglio saperne più niente di Squid Game” commentano gli utenti.

Il ristorante pop up a LA non è l’unico. A Seattle un café sta organzizando al suo interno un personale Squid Game, ovviamente rivisitato. E ne nasceranno probabilmente molti altri.

La denuncia degli utenti mette in luce la tendenza, tipica del capitalismo, di rendere trendy simboli che, in realtà, nascono come denuncia, in questo caso sociale. I partecipanti ai macabri giochi sono, infatti, persone disperate, che si ritrovano a partecipare a giochi mortali per svoltare la loro vita, fatta di disoccupazione e povertà. Niente di pop.

