Chi è Kim Joo Ryoung, l’imprevedibile Han Mi Nyeo di Squid Game

Da 400 followers a più di 2 milioni. L'ascesa dell'attrice della serie del momento

Le carte vincenti di Squid Game sono la sceneggiatura, le ambientazioni, ma anche un cast d’eccezione. Tra i personaggi che più hanno lasciato il segno, non si può non parlare di Han Mi Nyeo, l’imprevedibile giocatrice n°212, che con i suoi modi di fare ha portato brio anche in un contesto crudele come quello dei giochi mortali.

L’attrice che interpreta Han Mi Nyeo si chiama Kim Joo Ryoung e, proprio grazie alla serie dei record, sta vivendo un momento di grande felicità.

Prima su Instagram avevo solo 400 followers. Ora ne ho più di 2 milioni, non ho ancora ben capito cosa stia succedendo. Ora mi seguono persone da tutto il mondo e ricevo messaggi in ogni lingua a cui vorrei rispondere, ma non riesco.

Squid Game ha cambiato la vita all’attrice 45enne che, proprio sul set, ha collezionato alcune delle esperienze più indimenticabili della sua vita.

Sul set andavamo tutti d’accordo e, tra una scena e l’altra, si rideva e piangeva insieme. Sono successe tante di quelle cose che non riesco a scegliere un solo episodio da condividere. L’atmosfera era fantastica, è stata davvero un’esperienza che non dimenticherò mai.

Il sorprendente aumento di followers la fa sentire grata, mai avrebbe pensato di poter ricevere tante attenzioni e amore da ogni parte del mondo.

Avverto anche un senso di responsabilità ora. Con così tanti occhi puntati addosso, farò più attenzione a tutte le mie azioni. Spero, inoltre, che adesso il mondo presti più attenzione ai contenuti artistici che arrivano dalla Corea.

