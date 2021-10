5 k-drama da vedere su Netflix (oltre Squid Game)

Dalla Corea arrivano le serie Tv più avvincenti del momento. Ecco i titoli da recuperare

Se hai finito di guardare Squid Game e hai già nostalgia della cultura sudcoreana, Netflix ti viene in soccorso. Oltre alla serie che ha stracciato ogni record, infatti, la piattaforma streaming ospita numerosi k-drama e molti di loro non ti faranno rimpiangere l’iconica opera di Hwang Dong-hyuk.

Ecco 5 serie Tv che non puoi lasciarti sfuggire.

1. Kingdom

Siamo nel Medioevo e gli zombie hanno invaso la Corea. Kingdom è uno dei primi k-drama originali Netflix, che ha ricevuto recensioni positive soprattutto dagli amanti di sangue e scene cruente. Ci sono due stagioni, più un episodio speciale dal titolo “Ashin of the North”.

2. It’s Okay to Not Be Okay

Una scrittrice di libri per bambini, suo fratello autistico e l’infermiere che si prende cura di lui. Sono loro i protagonisti di questa storia bizzarra che ti porterà alle lacrime più volte. Nei 16 episodi che compongono la prima stagione del k-drama, i tre impareranno a convivere, tra attimi di felicità e altri difficili e malinconici.

3. My Name

Sei appassionato di thriller e crime? Troverai pane per i tuoi denti in My Name. La protagonista di questo k-drama, dopo aver assistito all’omicidio del padre nel giorno del suo compleanno, è disposta a tutto pur di scoprire i responsabili. Sotto falso nome, si arruola nella polizia: l’obiettivo è smascherare tutti i colpevoli.

4. Extracurricular

Squid Game, ma senza giochi. L’adolescenza è il periodo più spensierato, ma non per tutti. In Extracurricular un gruppo di ragazzi deve fare conto con problemi economici, scontrandosi con le aspettative dei genitori, la difficoltà di trovare il proprio spazio nel mondo e con la severità del sistema scolastico coreano.

5. Vincenzo

Crime drama coreano con un pizzico di Italia. Il protagonista, infatti, si chiama Park Joo-hyung, ma è stato ribattezzato Vincenzo dalla famiglia che l’ha adottato da piccolo. Avvocato e consigliere per la mafia, tra mille avventure, cercherà di ripagare i cattivi con la loro stessa moneta.