Fino al 25 giugno, Palazzo Reale accoglie la mostra dedicata a Helmut Newton per i cento anni dalla nascita del fotografo tedesco.

Arriva anche a Milano, nelle sale di Palazzo Reale, la mostra Helmut Newton. Legacy, ideata per celerare i cento anni dalla nascita del fotografo. Posticipata a causa della pandemia, la retrospettiva ha finalmente aperto i battenti e sarà visitabile fino al prossimo 25 giugno regalando uno spaccato su vita e opere del fotografo berlinese. Il percorso mette, infatti, in luce il linguaggio provocatorio e unico dell’artista attraverso alcune opere particolarmente significative.

I curatori Matthias Harder (direttore della Helmut Newton Foundation) e Denis Curti (direttore arti- stico de Le Stanze della Fotografia a Venezia), hanno così selezionato 250 fotografie, riviste, documenti e video dall’intera carriera di uno dei fotografi più amati e discussi. Oltre a lavori iconici, un ricco corpus di scatti inediti, per la prima volta in Italia, e Polaroid e contact sheet che raccontano il processo creativo. Completano l’allestimento, pubblicazioni speciali, materiali d’archivio e dichiarazioni del fotografo che permettono di ricostruire il contesto.

Allestimento / Foto © Luca Zanon Ritratti di Helmut e June Newton

Il percorso si articola in capitoli secondo un ordine cronologico, dagli esordi fino agli ultimi anni di produzione. Ci sono la formazione a Berlino e gli Anni Sessanta a Parigi, caratterizzati dalle intense collaborazioni con Yves Saint Laurent e Karl Lagerfeld. Quindi, gli Anni Settanta nel segno di un sempre maggiore spirito di provocazione per arrivare alle serie Naked and Dressed e ai Big Nudes degli Anni Ottanta. Gli Anni Novanta furono, poi, per Helmut Newton il periodo più innovativo e all’avanguardia, fatto di grandi commissioni e campagne pubblicitarie. Infine, l’ultima selezione di scatti è dedicata ai principali temi approfonditi nel corso della sua carriera: la moda, il nudo e il ritratto.

L’esposizione è accompagnata dal catalogo Helmut Newton Legacy, pubblicato da Taschen in edizione trilingue (inglese, italiano e francese), di 424 pagine. Il volume è stato realizzato appositamente in italiano in occasione del tour che coinvolge le città di Milano, Roma e Venezia. E grazie agli accordi tra Marsilio Arte e la Helmut Newton Foundation, la retrospettiva è in esclusiva in Italia a partire da marzo 2023 fino all’estate 2024. Dopo Milano, farà tappa a Roma, al Museo dell’Ara Pacis nell’autunno 2023, e a Venezia, all’interno del nuovo centro di fotografia Le Stanze della Fotografia, nella primavera 2024.

American Vogue. Australia, 1964_Foto di Luca Zanon © Helmut Newton Foundation Allestimento / Foto © Luca Zanon Sixties Seventies

Il progetto di allestimento della mostra prevede l’impiego di materiali sostenibili – riciclati, riciclabili e riutilizzabili. La mostra è promossa dal Comune di Milano-Cultura e prodotta da Palazzo Reale e Marsilio Arte, in collaborazione con la Helmut Newton Foundation di Berlino. Fa parte di Milano Art Week (11 – 16 aprile 2023) in collaborazione con miart.

Immagini Allestimento © Luca Zanon