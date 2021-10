Chi è HoYeon Jung, l’attrice rivelazione di Squid Game

Tutto quello che devi sapere su HoYeon Jung, l'attrice rivelazione di Squid Game: dalle passerelle alla recitazione.

Sguardo deciso, carattere temerario e, sotto, sotto, un grandissimo cuore. Chi ha visto Squid Game, la serie dei record targata Netflix, non ha potuto non rimanere folgorato da HoYeon Jung, l’attrice che interpreta uno dei caratteri di punta dello show, la giocatrice 067. Da quando la serie è approdata in streaming i suoi numeri sono cresciuti e oggi HoYeon è una delle celebrity sudcoreane più seguite su Instagram, con più di 21 milioni di followers.

Ma chi è HoYeon Jung?



Classe 1994, HoYeon nasce e cresce in Sud Corea, dove si laurea al Dongduk Women’s University. La moda diventa la sua occupazione principale e a 15 anni inizia a calcare le passerelle della Seoul Fashion Week. La sua carriera decolla nel 2013, con la partecipazione al programma Tv Korea’s Next Top Model, che le apre le porte del mondo del fashion internazionale. Burberry, Miu Miu, Bottega Veneta, Acne Studios, Gucci e Chanel sono solo alcuni dei brand per cui HoYeon Jung lavora. Il suo marchio di fabbrica? Una chioma rosso fuoco, che le fa aggiudicare le copertine dei magazine più prestigiosi. Non è un caso se, su Instagram, la sua foto profilo è quella di Ariel, l’indimenticabile sirenetta Disney.

HoYeon Jung, la carriera di attrice

Il ruolo di Sae-byeok in Squid Game segna l’inizio della carriera di attrice di HoYeon che, per entrare meglio nella parte, ha preso lezioni di arti marziali.

“Per me questo è tutto nuovo, imparo cose nuove ogni giorno. La recitazione mi permette di interrogarmi sulla vita e di riflettere su cose profonde. Non vedo l’ora di conoscere il mio prossimo personaggio“.

A fare il tifo per lei c’è anche Lee Dong Hwi, attore con cui la star è fidanzata dal 2016.

L’amicizia con Jennie delle Blackpink

Ad aver attirato le curiosità del mondo del gossip, c’è anche l’amicizia con Jennie delle Blackpink. Le due si sono incontrate a una sfilata Chanel, dove HoYeon Jung lavorava e, complice una conoscenza in comune, sono diventate inseparabili. Le amiche, anche tramite i social, si supportano a vicenda e ogni volta che si trovano in Sud Corea non perdono occasione per vedersi. Jennie ha anche visitato HoYeon sul set di Squid Game, offrendo un caffè a tutto il cast. Il più felice? Lee Jung-jae, Seong Gi-hun nella serie Netflix, da sempre grande fan della band di How You Like That.