Lisa delle BlackPink è da Guinness: tutti i record dell’esordio da solista

L'esordio da solista di Lisa delle BlackPink è da record: tutti i numeri da guiness della rapper delle BlackPink.

Lisa delle BlackPink ha sicuramente di che festeggiare con la sua carriera da solista. Come sottolinea il sito dei Guinness dei Primati, infatti, Lisa ha già infranto numerosi record, a partire dal suo primo singolo LaLisa tratto dall’omonimo single album. Il video del singolo è infatti il più visto su YouTube per un artista solista (in 24 ore ha registrato 73.6 milioni di views), superando il record di Me! di Taylor Swift (65.2 milioni di views in 24 ore).

Il video di LaLisa al momento conta più di 261 milioni di views, mentre Money – proposto sotto forma di performance esclusiva su YouTube – la settimana scorsa era al #1 dei video più visti sulla piattaforma. I due singoli – che contano ad oggi oltre 114 milioni di stream solo su Spotify – fanno parte del progetto solista della popstar, LALISA, pubblicato via YG Entertainment / Interscope Records. Nel progetto troviamo la produzione musicale di Teddy Park, fidato collaboratore delle BlackPink, oltre che autore di LaLisa.

La cantante, rapper e ballerina è l’idolo K-Pop più seguito al mondo sui social media con oltre 62 milioni di seguaci. È inoltre sia la superstar del K-Pop più seguita su Instagram con oltre 58 milioni di seguaci, sia l’artista femminile coreana più seguita sul suo canale YouTube Lili’s Film con oltre 8 milioni di utenti. È diventata virale nel mondo anche grazie ad un meme Did it work?, da lei lanciato e tratto da una delle sue performance live, divenendo protagonista di una challenge globale.