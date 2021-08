Il primo single album di Lisa delle BLACKPINK si intitola ‘LALISA’ ed esce il 10 settembre

Il debutto di Lisa delle BLACKPINK da solista ha un titolo e una data di uscita: tutto ciò che sappiamo di 'LALISA'.

Il debutto da solista di Lisa delle BLACKPINK ha una data e – soprattutto – un titolo. A rivelare ogni dettaglio è la stessa Lisa a mezzo Instagram.

«Il mio primo single album esce il 10 settembre 2021 all’1 pm (orario coreano)», ha scritto la cantante sud coreana pubblicando anche la cover dell’album, che si chiamerà LALISA.

La news è stata ripresa e lanciata anche dai profili ufficiali delle BLACKPINK, che hanno condiviso con i Blinks il teaser poster e i dettagli sull’uscita in vinile dell’album in edizione limitata. Su Facebook sono stati invece pubblicati i dettagli del firmacopie (li trovate qui) che si terrà ovviamente online.

Lisa è il terzo membro delle BLACKPINK a debuttare come solista. La prima è stata Jennie nel 2018 con il singolo di debutto Solo. In seguito è toccato a Rosé con il suo primo single album R a marzo del 2021. Mancherebbe all’appello solo Jisoo, ma la YG Entertainment ha confermato a Maggio 2020 che è previsto un debutto da solista anche per lei.

Non resta che attendere il debutto di Lisa e vedere cosa riserverà il suo single album. Per il momento, non sono trapelati dettagli né spoiler.