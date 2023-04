È disponibile online la nuova serie podcast che racconta Brera e la storia della sua celebre Pinacoteca. Dove ascoltarlo.

Brera come non l’avete mai vista. Ops, sentita. Sì, perché la splendida Pinacoteca nel cuore di Milano è al centro di una nuova serie podcast, nata da un’idea di Danco Singer e James Bradburne. Realizzato da Frame – Festival della Comunicazione con la Pinacoteca di Brera per Intesa Sanpaolo, il podcast racconta opere e personaggi della cultura milanese. Attorno alla pinacoteca, infatti, il mondo della Braidense comprende la biblioteca e l’accademia delle belle arti, che da secoli alimentano l’anima del capoluogo.

Quadri, statue, libri, palazzi, strade e persone sono il cuore di un inedito racconto meneghino che mette al centro la vita dentro e fuori i luoghi dell’arte. Tra passato, presente e futuro, nei cinque episodi di Patrimoni da custodire. Brera racconta rivive la storia di Milano. Da Napoleone, desideroso di esportare in Italia il modello museale del Louvre, al rocambolesco furto della Gioconda che proprio dal museo parigino “soggiornò” a Brera.

Foto Shutterstock

LEGGI ANCHE: — Palazzo Reale a Milano ospita la retrospettiva ‘Helmut Newton. Legacy’

E ancora, i giorni terribili della guerra coi i bombardamenti che misero in pericolo anche il patrimonio artistico messo in salvo dalla prima direttrice del museo. Di seguito i contenuti di tutti gli episodi della serie, per la durata di venti minuti ciascuno:

Il podcast Patrimoni da custodire. Brera racconta è disponibile gratuitamente online sulle principali piattaforme per l’ascolto e anche sul sito ufficiale di Frame Cultura.

Logo da Ufficio Stampa