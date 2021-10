Wi Ha-joon, in quali drama vedremo a breve l’attore di ‘Squid Game’

Dopo il successo di 'Squid Game', l'attore Wi Ha-joon è pronto a interpretare nuovi ruoli in nuovi drama. Ecco dove lo rivedremo.

Lo abbiamo conosciuto grazie a Squid Game – dove vestiva i panni del poliziotto Hwang Jun-ho – e sembra che a breve rivedremo Wi Ha-joon in un altro ruolo. Stando a quanto riportato dal media sud-coreano JoyNew24, Wi Ha-joon è stato scelto per interpretare il protagonista nel drama Little Women.

L’agenzia dell’attore – la MSteam Entertainment – ha confermato che Wi Ha-joon ha ricevuto una proposta per il ruolo. Ha però aggiunto che Wi ancora non ha deciso se accettare o meno.

Se la risposta dell’attore dovesse essere positiva, si troverebbe a recitare accanto alle attrici Nam Ji-hyun e Kim Go-eun (confermate nel drama il mese scorso) nello show che racconta la storia di tre sorelle. La sceneggiatura del drama è firmata da Jung Seo Kyung, mentre la regia sarà nelle mani di Kim Hee-won, noto per il thriller Vincenzo. Little Women dovrebbe poi andare in onda nella prima metà del 2022 su tvN, una celebre rete nazionale sud coreana.

Nel frattempo, sembra invece essere confermata la presenza di Wi Ha-joon nel prossimo drama (sempre in onda su tvN) Bad And Crazy. La serie sarà disponibile, a livello globale, anche sulla piattaforma iQIYI.