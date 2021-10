Game of Talent: Alessandro Borghese conduce, Matano e Maionchi concorrenti su Tv8

Lo show, prodotto da Freemantle, mixa il talent show al quiz e promette grande divertimento: in onda da martedì 27 ottobre su Tv8

Torna il grande spettacolo in prima serata su Tv8 con Game of talent, uno show che mixerà due generi amatissimi, appunto quello del game e quello del talent, mettendo in campo autentici pezzi da 90: Frank Matano e Mara Maionchi nei panni di capisquadra e Alessandro Borghese in quelli, fino ad oggi inediti, di conduttore in prime time.

Lo show parte il 26 ottobre e il suo meccanismo appare piuttosto semplice (anche se Mara Maionchi ha confessato di averci messo un po’ per capirlo a fondo): due squadre, capitanate da Frank e Mara, devono cercare di indovinare l’abilità del talento di fronte a loro. Per aiutarli nel compito una serie di indizi di diversa natura (anche gastronomica): chi indovina vince l’importo in denaro contenuto in una delle sfere pescate a inizio manche.

Le manche sono 8 e al termine c’è un gioco finale che punta sull’azzardo: il concorrente può decidere di rischiare tutto e portarsi a casa, in caso di vittoria, 100.000 euro, oppure essere più cauto e dimezzare. “Avremo dei finali molto interessanti”, promette Eugenio Finacci (Chief Strategy Officer di Freemantle) in conferenza stampa.

Di carne al fuoco in Game of Talent ce n’è parecchia: un Borghese fuori dalla sua comfort zone -ma che si è ritagliato degli spazi culinari, almeno a livello semantico- e un Frank Matano e una Mara Maionchi che sono due concorrenti a tutti gli effetti, l’uno contro l’altro, con una Mara molto agguerrita soprattutto quando il piatto inizia a farsi ricco.

L’impressione è che ci sarà da divertirsi, almeno quanto si sono divertiti gli stessi protagonisti durante le registrazioni: Borghese racconta di essere stato aiutato e coccolato dai colleghi ma anche di averli dovuti contenere, mentre Frank ha speso grandi parole di elogio per lo chef, chiedendosi come faccia a fare tutto quello che fa così bene (risposta di Borghese: merito del team di donne, moglie e due figlie, che a casa lo sostiene e lo supporta).

Tra una pasta e patate (cucinata da Borghese per Matano durante la lavorazione) e l’altra, le sei puntate sono volate via: non ci resta che guardarle, per sei martedì su Tv8 alle 21.30, per passare due ore in spensierata allegria.