‘Amici’, in arrivo otto nuovi inediti e la compilation ‘Full Out’

Tutto sugli inediti in uscita di Aaron, Angelina, Federica, NDG, Niveo, Piccolo G, Tommy Dali e Wax della scuola di 'Amici'.

Bisogna aspettare la mezzanotte del 9 gennaio per ascoltare otto nuovi inediti dei concorrenti di Amici di Maria De Filippi. Per la precisione, su tutte le piattaforme digitali troveremo i brani di Aaron, Angelina, Federica, NDG, Niveo, Piccolo G, Tommy Dali e Wax. Un’altra notizia riguarda poi l’uscita di Full Out, la compilation ufficiale di Amici22, in pre-order dall’8 gennaio.

Vediamo ora nel dettaglio tutto ciò che sappiamo dei singoli in uscita.

Il singolo di Aaron si intitola Baciami e Ballami, è scritto da Edoardo Boari (Aaron) e Riccardo Brizi, che l’ha anche prodotto. Angelina Mango presenta invece Voglia di Vivere, scritta insieme a Giorgio Presenti e prodotta da Michelangelo. Il brano di Federica si intitola 26 Modi e la stessa Federica l’ha scritto insieme a Kende, Marco Salvaderi, Lorenzo Santarelli e Antonio Caputo. La produzione è affidata ai bravissimi Room9.

Perdonami è il brano scritto (insieme a Lorenzo Di Domenicantonio) da Nicolò Di Girolamo aka NDG. La produzione è firmata da Kyv e Ayden Lau. L’inedito di Niveo è invece Sui sedili della metro, scritto da Marco Fasano (Niveo) e Fabio Zini, che si è occupato anche della produzione. Acquario di Piccolo G è scritta da Giovanni Rinaldi (aka Piccolo G) e Mattia Moscatelli: la produzione è di ZEF e Starchild. Finisce Bene è poi il singolo di Tommy Dali, scritto dal cantautore con Andrea Spigaroli e Andrea Pugliese e prodotto da Andrea Blanc e Renzo Stone. Infine, Ballerine e Guantoni è il singolo di Wax, scritto da Dario Faini, Matteo Lucido (Wax) e Vanni Casagrande e prodotto da DRD.

Amici, i nuovi inediti e la compilation Full Out

La compilation Full Out è composta da 16 brani e distribuita da Artist First. Ogni copia acquistata dà la possibilità di partecipare ad un evento esclusivo e imperdibile. Di seguito, la tracklist.