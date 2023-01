Top Of The Music 2022: ‘Sirio’ di Lazza è l’album più venduto

Lazza conquista la classifica album annuale stilata da FIMI/GFK mentre ‘Brividi’ di Mahmood & Blanco è la canzone del 2022. Le chart ufficiali.

Forte di ben 18 settimane al comando della Top Ten, ‘Sirio’ di Lazza è incoronato ufficialmente album più venduto del 2022. FIMI/Gfk ha, infatti, annunciato le classifiche annuali Top Of The Music che raccolgono i dati dei canali fisico, download e streaming premium dal 31 dicembre 2021 al 29 dicembre 2022. Il progetto discografico del giovane artista atteso anche al 73° Festival di Sanremo guida una Top Ten Album & Compilation ancora una volta completamente italiana.

Per il terzo anno di seguito la Top Ten Album è, infatti, integralmente dominata dal repertorio locale. Un primato conferma un trend sempre più radicato e valorizzato soprattutto dai consumi in streaming. A completare il podio, troviamo in seconda posizione ‘Taxi driver’ di Rkomi, l’album più venduto del 2021, e ‘Blu Celeste’ di Blanco. Ecco la Top Ten Album & Compilation 2022:

Sirio – Lazza Taxi driver – Rkomi Blu celeste – Blanco Noi, loro, gli altri – Marracash Il giorno in cui ho smesso di pensare – Irama C@ra++ere s?ec!@le – thasup Salvatore – Paky Materia (Pelle) – Marco Mengoni Caos – Fabri Fibra X2 – Sick Luke

Foto da Ufficio Stampa DOOM

Mahmood & Blanco si impongono nella Top Of The Music Singoli

Passando alla chart Singoli (download e streaming premium), a svettare con la medaglia d’oro è Brividi della coppia vincitrice di Sanremo 2022, Mahmood & Blanco. La chart vede, poi, al secondo posto Shakerando di Rhove e in terza posizione Dove si balla di Dargen D’Amico. E la Top Ten Singoli, per il secondo anno, parla solo italiano; eccola di seguito:

Brividi – Mahmood & Blanco Shakerando – Rhove Dove si balla – Dargen D’Amico Farfalle – sangiovanni La coda del diavolo – Rkomi & Elodie La dolce vita – Fedez, Tananai & Mara Sattei Giovani wannabe – Pinguini Tattici Nucleari 5 gocce – Irama feat. Rkomi Baby goddamn – Tananai Ciao ciao – La Rappresentante di lista

In cima alla chart dei Vinili, infine, c’è Harry Styles con ‘Harry’s House’, seguito dall’iconico ‘The Dark Side of The Moon’ dei Pink Floyd e ‘Virus’ di Noyz Narcos. “Il successo della musica italiana, la forte affermazione di una nuova generazione di artisti che rappresenta il grande cambiamento avvenuto nel settore, è anche il risultato dei forti investimenti dell’industria discografica effettuati negli anni, anche durante la difficile fase della pandemia” ha commentato il CEO di FIMI, Enzo Mazza.

“Negli ultimi dieci anni l’età media degli artisti in top ten è scesa del 35% evidenziando un ricambio generazionale che nessun altro settore culturale ha potuto garantire nel nostro Paese” ha concluso Mazza.

Il primo NFT e gli altri dati 2022

Per la prima volta in assoluto FIMI fa il suo ingresso nel web 3.0 sfruttando la tecnologia blockchain e assegnando, in concomitanza con il consueto award fisico, un premio in formato NFT all’artista best-seller dell’anno. Si tratta di una copia digitale sotto forma di non fungibile token, ovvero un certificato digitale utile a identificare la proprietà di un prodotto non replicabile. L’award fisico resterà in contatto con il suo corrispettivo NFT tramite un tag NFC che rimanda univocamente alla rappresentazione in 3D ospitata nel wallet FIMI, reperibile a questo indirizzo assieme alle informazioni sull’iniziativa. Per l’occasione, FIMI ha registrato il dominio Web3 FIMI-awards.nft, associandolo al proprio wallet.

Scheda FIMI

In termini di certificazioni, il 2022 chiude con un totale di 267 Album, 2 Compilation e 325 Singoli certificati tra oro, platino e multiplatino, per un numero complessivo di 594 titoli: un felice risultato alimentato dagli investimenti delle etichette in artisti e nuova musica.

In merito, invece, ai volumi streaming (free + premium) nel 2022 ben 558 album (+79 rispetto all’anno precedente) hanno superato la fatidica soglia di 10 milioni di streaming: appartengono a 336 artisti in totale (+34 rispetto al 2021). Si tratta di uno scarto sorprendente rispetto ai risultati del decennio precedente: nel 2012 solo 137 album (corrispondenti a 92 artisti) avevano infatti superato l’equivalente soglia delle 10.000 copie vendute (fisico + download). Nel corso del 2022 lo streaming premium, d’altronde, ha visto crescere i suoi volumi del 23%.

Schede FIMI / Foto e cover da Ufficio Stampa