‘Danza con Me’, Roberto Bolle e Blanco sulle note di ‘Blu Celeste’

«Sono felice – aveva dichiarato Bolle – di poter presentare anche quest’anno il mio Danza con me, che so essere diventato per molti un appuntamento fisso. Ci si chiede Cosa si saranno inventati quest’anno?. Ecco, è proprio questo l’approccio che più mi inorgoglisce. Pensare che la danza, e in particolare la danza classica, possa sorprendere, farsi veicolo di contemporaneità, di modernità e incontrare tutti i mondi altri per inventarsi sempre qualcosa di nuovo e inedito è per me un traguardo eccezionale».

Alla conduzione di questa edizione speciale di Danza con Me, una coppia inedita. Insieme a Bolle troviamo infatti due tra i personaggi più amati dello spettacolo italiano: Luca Zingaretti e Cristiana Capotondi.