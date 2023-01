‘Indie Jungle’: ultimo appuntamento di stagione

Si avvia al termine la terza stagione del programma di approfondimento musicale che propone 12 puntate monografiche per altrettanti concerti dedicati al pubblico televisivo. Rancore è il protagonista della nuova puntata di Indie Jungle, ultimo appuntamento di questa stagione, che andrà in onda sabato 14 gennaio alle ore 20.10 su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) e sarà disponibile in streaming su NOW e on demand.

Dopo la duplice esperienza al Festival di Sanremo, dapprima nel 2019 al fianco di Daniele Silvestri come co-autore del pluripremiato brano Argento vivo, e successivamente nel 2020 con la sua Eden, che gli è valsa la vittoria del premio Sergio Bardotti per il miglior testo, Rancore è tornato nel 2022 con l’album Xenoverso, il nuovo manifesto del rapper romano, che concepisce un viaggio incredibile tra le dimensioni, sfidando i concetti di spazio e tempo, realtà e finzione. In attesa dell’ultima puntata che vede protagonista Rancore, è disponibile per tutta la settimana in streaming gratuito per tutti su https://arte.sky.it/ la puntata precedente di Indie Jungle dedicata a Dutch Nazari.

Indie Jungle: il programma

Dopo il successo delle prime due edizioni, che hanno visto raccontare la musica e la storia artistica di alcuni tra i nomi più rappresentativi della scena musicale contemporanea, e dopo la speciale parentesi live con Indie Jungle Fest al Lido di Venezia presso l’aeroporto Nicelli durante le giornate della 79ª Mostra del Cinema, si è giunti alla terza stagione del format televisivo dedicato al mondo dei live che propone sullo schermo l’esperienza immersiva di un intero concerto dal vivo.

Il programma, prodotto da Erma Pictures in collaborazione con Sky Arte, è in onda da sabato 15 ottobre alle ore 20.10 su Sky Arte, disponibile anche in streaming su NOW e on demand. Ogni puntata è inoltre visibile in streaming gratuito per tutti su https://arte.sky.it/ per tutta la settimana successiva alla messa in onda.