Donatella Rettore mette in vendita Splendido Splendente su Wallapop

Da Donatella Rettore, icona del glam italiano anni ’80 ci si può aspettare di tutto. Sulla piattaforma di Wallapop, approdata da poco in Italia, la cantante ha postato un inaspettato e insolito annuncio, mettendo in vendita, alla simbolica cifra di 0 euro, una delle sue canzoni più famose, Splendido Splendente (1979), che contiene tutta l’ironia e la spregiudicatezza dell’artista.

Splendido Splendente cerca una seconda vita

L’obiettivo è quello di trovare un giovane artista italiano per reinterpretare il pezzo, già colonna sonora dello spot che lancia Wallapop in Italia. Riuscirà Rettore a trovare la persona giusta per portare avanti la sfida? Celebre successo del 1979, il brano è forse il più importante nella carriera della cantante che, grazie alla sua ironia e spregiudicatezza, è riuscita a conquistare il mondo della musica. Miss Rettore cerca un giovane artista italiano creativo per trasformare l’iconica canzone, già colonna sonora del nuovissimo spot che lancia Wallapop in Italia.

Wallapop è la piattaforma leader per la compravendita di prodotti second hand, fondata a Barcellona nel 2013. L’intento è quello di connettere gli utenti che vogliono dare una seconda vita a qualsiasi tipo di oggetti, abiti, strumenti musicali e mobili. Lo scambio può avvenire tramite e-commerce, ma anche in modo diretto, grazie alla geolocalizzazione.

