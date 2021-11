Il Natale di Amazon Music con Camila Cabello, George Ezra e tanti altri

Arriva il Natale sulla piattaforma streaming di Amazon dedicata alla musica: ecco tutti i protagonisti con canzoni esclusive e cover.

Il Natale inizia a essere nell’aria e non solo perché, archiviato Halloween, si inizia già a guardare alle prossime festività. A farci letteralmente sentire lo spirito natalizio arriva Amazon Music che ha annunciato la programmazione in vista delle feste. Il servizio dedicato alla musica propone, infatti, nuove canzoni e cover inedite in esclusiva firmate da alcuni dei maggiori artisti della scena internazionale.

Amazon Original presenta in streaming ai suoi utenti la cover di I’ll Be Home for Christmas di Camila Cabello. “Ho viaggiato molto sin da quando avevo 15 anni e ho iniziato subito a lavorare”, racconta la talentuosa cantautrice. “Ho scelto di registrare questa canzone come Amazon Original perché non vedevo l’ora di tornare a casa a Miami con la mia famiglia per Natale. Volevo continuare il mondo del mio album ‘Familia’ facendolo diventare una versione Mariachi perché sono per metà messicana e sono cresciuta ascoltando la musica Mariachi”.

“Sono entusiasta di poter essere nelle playlist natalizie delle persone”, continua Cabello. “È un periodo così magico dell’anno. Far parte della loro colonna sonora durante una stagione delle vacanze così intima con la famiglia e gli amici è un vero onore. È davvero speciale e davvero sacro”.

Amazon Music Holiday Originals, tra inediti e grandi classici

A questa prima chicca si aggiungono le nuove canzoni originali di Dan + Shay, Pick Out a Christmas Tree, e di Sech, Carta Navideña. Quindi, una versione reinventata di Purple Snowflakes di Marvin Gaye eseguita da Leon Bridges e la versione di Summer Walker di I Want to Come Home for Christmas di Marvin Gaye in arrivo il 12 novembre.

Ma la lista è ancora lunga, con la cover di The Christmas Waltz di Norah Jones, la versione moderna di Jingle Bell Rock di Alessia Cara, la performance di She & Him sulle note di I’ve Got My Love To Keep Me Warm di Dean Martin. Infine, una nuova versione di Chris Tomlin della sua canzone Emmanuel God With Us con Anne Wilson e l’inedito di NEEDTOBREATHE, Switchfoot e JUDAH., Hometown Christmas.

“Quando ho sentito per la prima volta che stavo per fare un Amazon Original, ho subito pensato alla versione di Marvin Gaye di Purple Snowflakes”, spiega Leon Bridges. “È una delle mie canzoni natalizie preferite e adoro le cose classiche… ma questa ha un po’ più di anima.”

Tra le altre chicche di Amazon Music per il Natale 2021 c’è anche il cantautore George Ezra che canta Come on Home for Christmas, interpretazione di Please Come Home for Christmas di Charles Brown. Il classico The Christmas Song di Nat King Cole è, invece, stato scelto da Olivia Dean, Lang Lang e Sarah Connor, ciascuno con una versione personalissima.

Il trio pop-rock latino Reik ha optato per Last Christmas e mentre Marcos Witt presenta in anteprima una versione spagnola di Noche de Paz (Silent Night) / Santa la Noche (O Holy Night) con la figlia Elena Witt-Guerra. Poteva, poi, mancare l’evegreeen di Mariah Carey All I Want for Christmas Is You? A interpretarlo sono María León, Paty Cantú e María José (dal 19 novembre). Il cantautore Cœur de pirate presenta in anteprima l’inedito Parfait Noël mentre la pop band spagnola La Oreja de Van Gogh regala la propria versione di Blanca Navidad.

“Questo è uno dei nostri periodi preferiti dell’anno”, afferma Ryan Redington, VP dell’industria musicale, Amazon Music. “È sempre emozionante vedere un picco nelle classifiche dei classici di Natale e le nostre canzoni Amazon Original per le vacanze introducono una versione contemporanea dei brani preferiti che i nostri clienti amano. Negli ultimi tre anni, le 25 canzoni Amazon Original più popolari per le vacanze natalizie di artisti come Katy Perry, John Legend e Justin Bieber, hanno superato i 750 milioni di stream a livello globale.”

