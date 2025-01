Nell’ultimo weekend di gennaio, il MAO di Torino propone due giorni di performance e workshop con l’artista Giorgia Fincato. Come partecipare.

The Line We Follow è l’intervento dell’artista Giorgia Fincato nell’ambito della mostra Rabbit Inhabits the Moon. L’arte di Nam June Paik allo specchio del tempo al MAO Museo d’Arte Orientale di Torino. In programma venerdì 24 a domenica 26 gennaio, negli orari di apertura del museo, la performance promette un’esperienza unica di arte, movimento e partecipazione in un flusso continuo e meditativo. L’obiettivo dell’artista, in particolare, è costruire un dialogo con l’eredità del movimento Fluxus, di cui Nam June Paik è stato uno dei protagonisti più dirompenti.

Nel cuore della performance, Giorgia Fincato trasformerà il proprio corpo in uno strumento artistico, un “pennello vivente” per un gesto pittorico tanto primordiale quanto complesso. L’azione richiama la celebre performance Zen for Head dello stesso Nam June Paik (1961), reinterpretandola attraverso un approccio contemporaneo in un mix di tensione fisica, libertà creativa e riflessione sulla relazione tra corpo e spazio.

Foto da Ufficio Stampa

Questo gesto ripetuto e rituale, che evolve in un movimento ciclico e ipnotico, diventa così il fulcro dell’intervento di Fincato, in cui il disegno è al contempo soggetto e oggetto del processo creativo. E la pratica è occasione per esplorare il movimento, non solo nello spazio ma anche nel tempo. Per l’artista, infatti, disegnare è un atto ancestrale che dà forma alle emozioni, permettendo di riscoprire la propria presenza nel mondo.

Un’esperienza per tutta la famiglia: il laboratorio ‘Segui il segno!’

La performance The Line We Follow è inclusa nel biglietto della mostra presso il MAO e non richiede prenotazione. Oltre alla performance, domenica 26 gennaio, alle 16, Giorgia Fincato guiderà anche Segui il segno!, un laboratorio dedicato alle famiglie con bambini dai 6 anni in su. L’attività offrirà un’occasione per esplorare la magia del disegno attraverso un approccio ludico e intuitivo, creando un’esperienza condivisa di scoperta e creatività.

La partecipazione al laboratorio prevede un costo di 7 euro per i bambini e ingresso ridotto per adulti. Per quest’attività, invece, la prenotazione è obbligatoria scrivendo a questo indirizzo e-mail.

Immagini da Ufficio Stampa