Il 26 aprile La Nuvola di Fuksas a Roma si è accesa con un omaggio luminoso per le esequie del Pontefice.

Il 26 aprile 2025, in concomitanza con le esequie di Papa Francesco, EUR Spa ha reso omaggio al Pontefice con una maxi installazione sulla facciata della Nuvola di Fuksas a Roma. Promossa dal presidente Enrico Gasbarra e dall’amministratore delegato Claudio Carserà, l’opera esprime un messaggio di ringraziamento al Vescovo di Roma, illuminata di bianco la sera.

L’iniziativa si unisce simbolicamente a Piazza San Pietro, celebrando l’eredità di Francesco, venuto a mancare lo scorso 21 aprile suscitando commozione globale. Così, in occasione dei funerali solenni,è stato realizzato l’intervento monumentale sull’iconico centro congressi progettato da Massimiliano Fuksas nel quartiere EUR.

Visibile dalle prime ore del 26 aprile, l’opera di 400 mq riporta un messaggio di gratitudine per il pontificato di Francesco, caratterizzato da apertura, attenzione ai migranti e impegno per la pace. La sera, l’installazione si illumina di bianco, trasformando la Nuvola in un faro di cordoglio e speranza.

La Nuvola di Fuksas omaggia Francesco

L’iniziativa riflette il desiderio di Roma di onorare un Papa che ha lasciato un’impronta profonda. E lo fa con un messaggio che enfatizza i valori di Francesco. Ovvero, la difesa dei più deboli, il dialogo interreligioso e la condanna della guerra. Come espresso anche nelle sue posizioni sul conflitto a Gaza e sul riarmo globale. La scelta della Nuvola, simbolo di modernità e innovazione, unisce tradizione e contemporaneità, rendendo l’omaggio visibile a residenti e pellegrini giunti per il Giubileo 2025.

Inaugurata nel 2016, la Nuvola è uno dei capolavori architettonici di Roma, nota per la sua struttura in vetro e acciaio che evoca leggerezza e trasparenza. La sua facciata, già scenario di eventi culturali, si presta perfettamente a questa installazione, che sfrutta la vastità della superficie per un impatto visivo potente. L’illuminazione bianca serale, simbolo di purezza e spiritualità, amplifica il messaggio. E trasforma l’edificio in un punto di riferimento per le celebrazioni funebri in Piazza San Pietro.

