Laura Burdese, Bvlgari Deputy CEO, commenta la quarta edizione del MAXXI Bvlgari Prize, vinto da Monia Ben Hamouda.

Il MAXXI Bvlgari Prize, giunto alla sua quarta edizione, ha eletto la sua vincitrice: Monia Ben Hamouda. La premiazione è avvenuta nella Sala Carlo Scarpa del MAXXI, alla presenza della giuria internazionale composta da Francesco Stocchi, Nicolas Bourriaud, Diana Campbell, Andrea Lissoni e Ute Meta Bauer. L’opera premiata di Monia Ben Hamouda – un’installazione site-specific – si chiama Theology of Collapse (The Myth of Past) I-X (2024) ed entra quindi a far parte della Collezione permanente del MAXXI.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Tra le novità di questa edizione va sottolineata anche la menzione speciale per il miglior progetto digitale, conferita a Roberto Fassone per And We Thought (2021–ongoing), una produzione Sineglossa. L’opera – in una combinazione di testi, video, poster e altre produzioni visive – è il risultato della collaborazione tra l’artista e Ai Lai, un’intelligenza artificiale programmata per generare racconti surreali, che ha concepito l’esistenza di tre film con immagini psichedeliche e un’estetica unica e immersiva.

Il MAXXI Bvlgari Prize: una «storia di bellezza, arte, creatività»

«Per noi è una giornata bellissima. – dice Laura Burdese, Bvlgari Deputy CEO – È un momento importante. Il premio è stato ideato con il MAXXI nel 2017: è una storia di bellezza, arte, creatività. È la celebrazione di tutte le arti ed è sempre stato nel nostro DNA, sia in quello della Maison che in quello di Fondazione Bvlgari. Mostriamo la nostra dedizione all’arte con il supporto ai giovani talenti di domani: creiamo una piattaforma che proietta artisti nel panorama internazionale rilevante. Sono possibilità che fioriscono, noi speriamo che gli artisti esprimano il loro talento in modo significativo».

LEGGI ANCHE: MAXXI Bvlgari Prize, Giulia Ferracci: «Solo l’arte racconta lucidamente il nostro tempo»

Durante la cerimonia è stata anche annunciata la Bvlgari American Academy in Rome Fellowship, che offre al vincitore del MAXXI Bvlgari Prize – insieme a un artista selezionato dalla Whitney Biennial – una residenza di quattro mesi a Roma, rafforzando ulteriormente i legami culturali tra Italia e Stati Uniti.

Promuovere l’arte

«Promuoviamo l’arte. – continua Laura Burdese – Questi giovani artisti ci aiutano a parlare linguaggi nuovi e nutrono la nostra creatività. È uno sguardo verso la capacità di innovazione costante. Da qui anche la novità della menzione speciale per un premio digitale. L’arte è come la società: si sta evolvendo in modo digitale e innovativo». «La collaborazione con il MAXXI è fondamentale. – conclude infine Burdese – Non solo perché è una delle istituzioni più importanti nel mondo, ma perché Roma è la nostra città natale. Qui Bvlgari ha radici profondissime. Il MAXXI è una fonte di ispirazione per noi, c’è una comunanza di interessi espressivi e sono certa che continueremo a collaborare per moltissimi anni».