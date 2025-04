Barocco, natura e arte contemporanea per la prima ‘Fuori Infiorata’, dal 17 al 20 maggio Noto (SR). Gli artisti coinvolti.

Dal 17 al 20 maggio 2025, Noto (SR) ospita la prima Fuori Infiorata, evento satellite dell’Infiorata che amplia il dialogo tra arte contemporanea, patrimonio barocco e partecipazione collettiva. Inserita nel cartellone ufficiale, la manifestazione si ispira al modello del Fuorisalone di Milano, trasformando la città barocca in un laboratorio culturale.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Diretto da Alessia Montani e Luigi Grasso, fondatori del Parco dell’Anima e del Consorzio AVASIM-MAMA.ART, e curato da Andrea Guastella, l’evento si snoda tra dimore storiche, atelier, campagne e lidi, coinvolgendo artisti, artigiani e designer. Luoghi come Palazzo Trigona di Canicarao, la Loggia del Mercato, le Cantine Barone Sergio e il Lido di Noto aprono eccezionalmente, estendendo il progetto al Val di Noto.

Il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto al Parco dell’Anima di Noto nel 2019

A guidare le opere è il tema La Pace si fa Arte: l’Infiorata che Unisce, la speranza oltre le frontiere, con un focus sulla pace e la solidarietà. Michelangelo Pistoletto, candidato al Premio Nobel per la Pace 2025, presenta La Colomba della Pace 2015-2023 a Largo Rattazzi, ribattezzato Piazza della Pace e della Solidarietà. L’opera, che intreccia il Terzo Paradiso con simboli come la colomba e la bandiera arcobaleno, promuove la “pace preventiva” contro la guerra. Realizzata dai maestri infioratori di Associazione CulturArte Noto, è introdotta da Alessia Montani, Ambasciatrice del Terzo Paradiso.

Artisti e opere site-specific

La Fuori Infiorata si prepara a ospitare scultori di fama internazionale. Tra loro Fulvio Merolli con Fenice a Piazza Municipio, simbolo della rinascita di Noto post-terremoto. Alessia Forconi con Penelope, una scultura di edera rossa a Largo Landolina. Filippo Tincolini con Spaceman Shine, due astronauti floreali come mascotte dell’evento.

LEGGI ANCHE: — Arte vs Guerra: Banksy e C215 a Borodyanka su Sky Arte

E ancora, Davide Bramante espone Compagni di strada – Ritratti di gratitudine alla Loggia del Mercato, celebrando il legame tra uomo e animali. Francesco Palazzolo e Toni Campo trasformano, invece, Loreto Interni con un’installazione di porte e finestre per la pace, mentre Andrea Parisio crea un’opera tra i vigneti delle Cantine Barone Sergio.

Al Parco dell’Anima, tra ulivi e mandorli, spiccano opere permanenti di Chicco Margaroli, Titti Garelli, Domenico Pellegrino e altri, affiancate da Queen of the Jellyfishes di Rosa Mundi, reduce da esposizioni al Colosseo e a Osaka. A Palazzo Trigona, invece, la mostra Neppure con un fiore omaggia Mariannina Coffa, poetessa netina e pioniera dei diritti delle donne, con opere di Salvo Barone (La donna è nobile), Gianluca Balocco Moor (Judith of Flowers) e artisti come Salvatore Anelli e Eleonora Rossi.

L’opera di Michelangelo Pistoletto per la 46° edizione di Infiorata Noto 2025

Titolo Opera: #preventivepeace

Autore/i: Michelangelo Pistoletto

Infioratore/i: Associazione CulturArte Noto

“Oggi si sente sempre più spesso parlare di guerra preventiva, vale a dire della necessità di sconfiggere un nemico prima che questi attacchi noi”, spiega Andrea Guastella. “L’installazione #preventivepeacedi Michelangelo Pistoletto parla piuttosto di Pace. Una pace che va fatta prima di compiere ogni azione, il cui unico presupposto è la legge dell’amore.

Suo simbolo è la bandiera arcobaleno con al centro, in omaggio alla paloma di Picasso, una colomba bianca che porta in bocca, anziché un ramo d’ulivo, l’icona del Terzo Paradiso. Due cerchi allineati e contigui agli estremi di un terzo cerchio, più grande, che rivisita il segno matematico dell’infinito.

I due cerchi opposti incarnano natura e artificio, quello centrale è la sintesi dei due e rappresenta l’origine di una nuova umanità, in grado di gestire le relazioni tra gli individui e quelle con l’ambiente all’insegna di un umanesimo integrale, fondato sul rispetto, la comprensione e la solidarietà. Il mondo non può attendere. La Pace Preventiva sta arrivando”.

Immagini da Ufficio Stampa / In copertina: Michelangelo Pistoletto, La colomba della pace, 2015-2023. Foto ©Daniela Pellegrini