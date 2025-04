Thunderbolts*: Palmanova (UD) è protagonista di istallazione luminosa per l’arrivo del film Marvel Studios.

In occasione dell’arrivo al cinema del nuovo film Marvel Studios Thunderbolts*, Disney Italia ha realizzato un’installazione luminosa nella città fortezza di Palmanova (UD), Patrimonio Unesco e capolavoro dell’architettura italiana.

L’asterisco simbolo del film e i sei nuovi personaggi protagonisti del lungometraggio Marvel Studios sono apparsi nella grande piazza esagonale della città grazie a un’imponente struttura illuminotecnica. Un effetto scenografico che ha saputo coniugare il fascino di una delle perle dell’architettura italiana con l’innovazione tecnologica. Nello steso tempo, l’installazione ha reso omaggio alla ricchezza visiva e all’iconografia simbolica Marvel.

Un video aereo, girato nella notte, racconta la trasformazione notturna della piazza centrale della città. Il suo centro storico infatti si illumina e prende vita. Cuore dell’allestimento, in un’area di 9.000 mq, sono stati 151.200 punti luminosi.

Il progetto è stato realizzato con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Palmanova. Con questa straordinaria iniziativa, Disney Italia ha confermato ancora una volta il suo impegno nel creare esperienze che uniscono cultura e innovazione. L’installazione rende infatti omaggio al patrimonio artistico italiano.

Palmanova è conosciuta come la città stellata per la sua pianta poligonale a stella a nove punte. Fondata nel 1593 dalla Repubblica di Venezia, è un capolavoro di ingegneria militare rinascimentale, progettata come città-fortezza. Il suo impianto urbanistico unico, con le fortificazioni veneziane e napoleoniche e l’iconica piazza esagonale, le conferisce un alto valore culturale e simbolico, tanto da essere patrimonio UNESCO.