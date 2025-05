Il visual artist e performer Tommy Cash festeggia a Milano l’Espresso Macchiato Day, distribuendo caffè ai passanti.

Oggi a Milano è stato l’Espresso Macchiato Day! Tommy Cash, eclettico artista estone in gara al prossimo Eurovision Song Contest con il brano Espresso Macchiato, ha sorpreso tutti presentandosi su un’apecar a Milano. Ha poi distribuito caffè dall’edicola di Piazza Morbegno che per l’occasione è stata allestita come una vera e propria caffetteria, grazie anche alla collaborazione con Caffè Borbone.

La hit virale Espresso Macchiato ha già conquistato il vertice della classifica Viral 50 italiana di Spotify e la Top 50 dell’Airplay radiofonico italiano. È inoltre da settimane in trend su TikTok e continua a macinare milioni di stream. Conosciuto come visual artist capace di creare e interpretare le tendenze globali in chiave originale e umoristica, Tommy Cash si è fatto conoscere in tutto il mondo per il suo immaginario stravagante e ironico.

Dopo aver conquistato la scena estone, il suo successo ha rapidamente raggiunto anche gli altri paesi esibendosi in giro per gli Stati Uniti e l’Europa. Ha calcato i palchi dei più grandi festival come Glastonbury, Sziget e Roskilde, davanti a un pubblico di decine di migliaia di persone.

Tommy Cash ha collaborato con artisti del calibro di Charli XCX, Diplo, Bones, Boys Noize, Quebonafide, A.G. Cook. Ha lavorato anche insieme a figure nel mondo della moda, come Rick Owens, Maison Margiela e Adidas.