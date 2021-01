Classifica musica: per Vasco Rossi è vetta nei singoli e in radio

La prima classifica FIMI del 2021 è sotto il segno del rock di Vasco Rossi: il nuovo singolo debutta al vertice ed è primo anche in radio. Ecco le Top Ten della settimana.

Dopo la Top of the Music annuale, FIMI riparte con la classifica degli album e dei singoli più popolari della settimana. Nella prima classifica del 2021 – dal 1° al 7 gennaio – ‘Famoso’ di Sfera Ebbasta si conferma l’album al primo posto, seguito da ‘Ahia1’ dei Pinguini Tattici Nucleari che balzano in seconda posizione superando ‘7’ di Ligabue.

Al quarto posto della chart album c’è Bloody Vinyl sesto con ‘BV3’, quindi il progetto di Tiziano Ferro ‘Accetto Miracoli: L’esperienza degli altri’ e Guè Pequeno con ‘Mr. Fini’. Rientra fra i primi dieci anche ‘Gemelli’ di Ernia (settimo).

Le ultime tre posizioni della Top Ten vedono protagonisti Harry Styles con ‘Fine Line’, Gemitaiz con ‘QVC9 – Quello che vi consiglio 9’ e ‘Don’t Worry Best of’ dei Boomdabash.

Top Ten album settimana 01/2021

Famoso – Sfera Ebbasta Ahia! – Pinguini Tattici Nucleari 7 – Ligabue BV3 – Bloody Vinyl Accetto Miracoli: L’esperienza degli altri – Tiziano Ferro Mr. Fini – Guè Pequeno Gemelli – Ernia Fine Line – Harry Styles QVC9 – Quello che vi consiglio 9 – Gemitaiz Don’t Worry Best of – Boomdabash

LEGGI ANCHE: Elodie firma la prima capsule collection italiana di Sephora

Per quanto riguarda, invece, i singoli digitali (download e streaming) per Vasco Rossi è subito vetta con la sua Una canzone d’amore buttata via che vola al primo posto. A seguire, sul podio, si confermano Sfera & J. Balvin con il singolo Baby e Gazzelle, terzo con Destri.

Top Ten singoli settimana 01/2021

Una canzone d’amore buttata via – Vasco Rossi (NEW) Baby – Sfera Ebbasta & J. Balvin Destri – Gazzelle Superclassico – Ernia Altalene – Bloody Vinyl, Slait, tha Supreme feat. Mara Sattei, Coez Scooby Doo – Pinguini Tattici Nucleari Bella storia – Fedez Mood – 24kGoldn feat. iann dior Hypnotized – Purple Disco Machine & Sophie and the Giants Bottiglie Privè – Sfera Ebbasta

Nessun dubbio neanche per le radio: la prima Top Ten settimanale targata EarOne vede debuttare in vetta Una canzone d’amore buttata via di Vasco Rossi. Scivola, quindi, in seconda posizione Don’t Worry dei Boomdabash seguiti da Golden di Harry Styles (stabile sul terzo gradino del podio). Il rocker di Zocca si conferma, dunque, più alta new entry nell’airplay radiofonico seguito da Samuel & Colapesce con Cocoricò (posizione 35) e Fabrizio Moro con Melodia di giugno (52).

Top Ten airplay radio settimana 01/2021

Una canzone d’amore buttata via – Vasco Rossi (NEW) Don’t Worry – Boomdabash Golden – Harry Styles Volente o nolente – Ligabue feat. Elisa Save Your Tears – The Weenkd Contatto – Negramaro Mood – 2dKGOLDN feat. iann dior Paradise – Meduza feat. Dermot Kennedy Scooby Doo – Pinguini Tattici Nucleari Bella storia – Fedez

Per le classifiche complete: FIMI e EARONE.

Foto da Ufficio Stampa Universal Music Italia