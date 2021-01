Elodie firma la prima capsule collection italiana di Sephora

La prima capsule collection di Sephora Italia è firmata da Elodie: una collezione personalissima, dal packaging ai nomi delle nuance.

La prima capsule collection italiana di Sephora è firmata da Elodie. Sarà disponibile dall’8 gennaio su sephora.it e dal 15 gennaio negli store la collezione ElodiexSephora, che raccoglie varie sfumature della personalità dell’artista, reinterpretandole attraverso il makeup con l’aiuto dell’expertise Sephora Collection.

GUARDA LE FOTO E LE INFO SUI PRODOTTI DELLA LINEA ELODIEXSEPHORA

Due palette, una occhi e una viso, un set di pennelli e una tinta labbra Lipstain. Elodie ha partecipato al processo creativo, trovando numerosi punti di contatto con il brand. Per Sephora Collection come per l’artista, infatti, valori come l’accessibilità, l’inclusività, il fun ma anche la continua ricerca e la qualità del lavoro sono caratteristiche guida per qualsiasi nuovo progetto.

«Da tonalità bronze che parlano delle mie origini ai colori e gli effetti pop che rompono gli schemi, la collezione è una giostra di colori e citazioni che mi fanno dire: ecco, tutto questo sono io» dice Elodie a proposito della collezione.

Un gioco di contrasti, da un lato elementi young, colori pop e accenti fresh e dall’altro connotazioni più sofisticate, colori bronze e tocchi glam. La collezione è frutto di un lavoro durato oltre un anno e iniziato quando Elodie lo scorso gennaio è volata a Parigi per essere accolta nell’headquarter europeo di Sephora. Lì ha lavorato insieme al team di sviluppo prodotto Sephora Collection alternando brief ben precisi di shade e modalità di applicazione a racconti di vita personale che il brand ha tradotto in una collezione dai colori bronze e pop.

ElodiexSephora: cosa contiene la collezione

Da un lato nella collezione ElodiexSephora troviamo tutte le sfumature perfette per creare un makeup nude e bronze. Dall’altro spiccano le nuance più cariche della palette occhi, come il fucsia MYSS, il giallo ocra ELODIE e un rosso JOAN.

Una palette occhi che diventa un vero e proprio racconto, attraverso cui è possibile entrare nel mondo di Elodie. Ogni nuance prende infatti il suo nome da una delle persone importanti della vita, privata e non, della cantante. Nomi soprattutto di donne che l’hanno accompagnata nel percorso di crescita e empowerment.

Il modo di Elodie ha giocato un grande ruolo anche per lo studio del packaging, disegnato ispirandosi ad un collage realizzato ad hoc da sua madre, Claudia Marthe Mitai, che ha saputo catturare tutte le sfumature dell’anima della figlia. Elodie ha descritto ognuna delle due palette con un quote riportato nel retro del pack esterno del prodotto. La sua firma, ripresa in digitale, è al centro del design di ogni pezzo della collezione.