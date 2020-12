Mecna: il live di Natale è sulle nevi delle Dolomiti al Passo Sella

Reduce dalla pubblicazione dell’album ‘Mentre nessuno guarda’, Mecna annuncia uno speciale concerto in streaming ad alta quota il giorno di Natale.

A qualche settimana dall’uscita del suo ultimo lavoro ‘Mentre nessuno guarda’ (Virgin / Universal Music Italia), Mecna annuncia uno speciale appuntamento live. Il giorno di Natale, infatti, l’artista regala ai fan un concerto in diretta streaming in una location particolarmente suggestiva. Ad accogliere lo show sarà il rifugio Salei a quota 2250 metri immerso nelle nevi del Passo Sella sulle Dolomiti trentine.

Tappa storica per gli amanti della montagna, incastonata nel cuore ladino delle valli fra Trentino e Alto Adige, le guglie fanno da sfondo al circuito del Sellaronda. E in un momento in cui gli impianti sono chiusi e la musica è ferma, l’incontro assume un significato ancora più forte. Mecna sarà live dalle 15.30 del 25 dicembre sulla piattaforma DICE.FM e sono già attive le prevendite nella sezione dedicata a questo link.

❄️ 25 Dicembre ❄️ LIVE IN STREAMING dalle Dolomiti ❄️

Biglietti su: https://t.co/dhKIVFcdVu pic.twitter.com/jOhzZRRnKU — Mecna (@mecna) December 7, 2020

Per l’occasione,la full band di Mecna presenta dal vivo per la prima volta in streaming l’album ‘Mentre nessuno guarda’ insieme a classici di repertorio, medley e nuove hit. Accompagnato da un enorme murale nel centro di Milano, l’ultimo disco del rapper ne conferma la vena poetica e malinconica. L’amore è, infatti, cantato attraverso liriche immediate con tracce autoironiche e nostalgiche che vantano la presenza di molti nomi del panorama contemporaneo.

LEGGI ANCHE: Violetta Zironi tra musica e Netflix: «Il Natale e la sensazione di sentisi meno soli»

Tra collaborazioni che impreziosiscono alcune tracce, ci sono Guè Pequeno in Punto debole, Frah Quintale nella strofa rappata di Tutto Ok, Ernia in Wow. E ancora, Izi per il brano Vivere – singolo che ha anticipato l’album – e Madame in Alibi. L’evento di Natale è presentato da Antenna Music Factory con il supporto di APT Val di Fassa.

Foto da Ufficio Stampa Loud Promotion