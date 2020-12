Spotify Wrapped 2020: tha Supreme l’artista più ascoltato, di Irama la canzone al top

Spotify fa il primo bilancio musicale dell’anno: è tha Supreme l’artista più ascoltato in Italia nel 2020 mentre ‘Mediterranea’ di Irama è il brano con più stream.

Con l’inizio del mese di dicembre arrivano i primi bilanci dell’anni agli sgoccioli e anche la musica fa i conti con un anno difficile. I primi resoconti arrivano da Spotify con i dati sugli album, gli artisti e i podcast più apprezzati di questo 2020. Per quanto riguarda il nostro Paese, su tutti si distingue tha Supreme, rapper e producer al top per ascolti seguito da Sfera Ebbasta e Marracash.

E il rap si conferma il genere preferito con una predilezione per la produzione campana, visto che il napoletano Geolier si piazza al quinto posto nella Top 5 artisti mentre il brano M’ Manc con Shablo e Sfera è la terza traccia più streammata nel 2020. Prima di questo brano, ci sono Mediterranea di Irama in vetta e Good Times di Ghali seconda.

A completare la rosa dei cinque brani più popolari dell’anno troviamo A un passo dalla luna del salernitano Rocco Hunt con Ana Mena (quarti) e blun7 a swishland di tha Supreme sul quinto gradino.

A volte ritornano.

Il riassunto del tuo 2020 su #Spotify: il countdown fa tick tock. ⏳ pic.twitter.com/ExIXnmwN4D — Spotify Italia (@SpotifyItaly) November 26, 2020

Di seguito le Top List Italiane complete:

Gli artisti più ascoltati

tha Supreme Sfera Ebbasta Marracash Guè Pequeno Geolier

Le artiste più ascoltate

Elodie Dua Lipa Billie Eilish Ana Mena Elisa

Le canzoni più ascoltate

Mediterranea di Irama Good Times di Ghali M’ Manc di Shablo feat. Geolier and Sfera Ebbasta A un passo dalla luna di Ana Mena e Rocco Hunt blun7 a swishland di tha Supreme

Gli album più ascoltati

24 6451, tha Supreme Persona, Marracash DNA, Ghali Mr. Fini, Guè Pequeno Emanuele (Marchio registrato), Geolier

LEGGI ANCHE: Il record di ‘…Squérez?’ dei Lùnapop, Cremonini: «Un album sinceramente giovane»

Per quanto riguarda, poi, i podcast, su tutti si afferma Muschio Selvaggio di Fedez e Luis Sal seguito da Il podcast di Alessandro Barbero: Lezioni e Conferenze di Storia e La Zanzara. Completano la top five Speak English Now Podcast with Georgiana’s mini-stories – ESL, Monologato Podcast – The Filippo Ruggieri Experience.

Bad Bunny e Billie Eilish si impongono a livello globale

Allargando lo sguardo alla platea globale, l’artista del 2020 è il rapper portoricano Bad Bunny con oltre 8,3 milioni di stream seguito da Drake e J Balvin. Tra le donne, invece, Billie Eilish mantiene lo scettro, confermandosi in vetta per il secondo anno consecutivo seguita da Taylor Swift e Ariana Grande. La canzone più ascoltata in assoluto quest’anno? È Blinding Lights di The Weeknd che non a caso ha lanciato forti dubbi sui Grammy Awards che non lo vedono candidato in nessuna categoria…

Di seguito le Top List a livello globale:

Gli artisti più ascoltati

Bad Bunny Drake J Balvin Juice WRLD The Weeknd

Le artiste più ascoltate

Billie Eilish Taylor Swift Ariana Grande Dua Lipa Halsey

Gli album più ascoltati

YHLQMDLG, Bad Bunny After Hours, The Weeknd Hollywood’s Bleeding, Post Malone Fine Line, Harry Styles Future Nostalgia, Dua Lipa

Le canzoni più ascoltate

Blinding Lights by The Weeknd Dance Monkey by Tones and I The Box by Roddy Ricch Roses – Imanbek Remix by Imanbek and SAINt JHN Don’t Start Now by Dua Lipa

Spotify Wrapped 2020 da Ufficio Stampa Spotify Italia