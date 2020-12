Ghali protagonista di ‘Nest Virtual Stage’: tutte le info

Sarà un vero live interattivo quello dell'1 dicembre di Ghali per 'Nest Virtual Stage'. Tutto grazie a Nest Audio, lo smartspeaker di Google.

Martedì 1 dicembre Ghali sarà il protagonista di Nest Virtual Stage , una music experience interattiva realizzata da Google per portare la musica direttamente a casa delle persone grazie a Nest Audio, il nuovo smartspeaker di Google. Per Ghali sarà la prima vera occasione del 2020 per presentare DNA, certificato FIMI/GFK con 6 dischi di platino tra brani e album. Per la prima volta in Italia l’iniziativa, creata in collaborazione con Google, vedrà Ghali esibirsi sul proprio canale YouTube. Il pubblico infatti potrà vivere l’emozione di trovarsi ad un vero concerto interagendo con Google Nest Audio.

Prima dell’esibizione, Ghali sarà collegato in diretta sul proprio canale YouTube , e i fan lo potranno incontrare per la prima volta nel suo camerino e interagire in esclusiva via chat live. Dall’interazione con i fan si passerà poi al concerto, consentendo in questo modo sia di godere dell’esibizione ma anche degli attimi inediti che la precedono.

Ghali e Nest Virtual Stage: di cosa si tratta

Nest Virtual Stage è un’esperienza interattiva pensata appositamente per portare il live dentro alle nostre case grazie a Google Nest Audio , l’ultimissimo smart speaker di Google pensato per gli amanti della musica. Attraverso il device potremmo infatti immergerci nel contenuto live, replicando a casa nostra le luci del palco e gli effetti sonori della performance.

Ghali, per ritrovare il gusto di condividere la musica in sicurezza (si era esibito in uno dei primi concerti Drive – In Europei a Dusseldorf a Giugno), torna ad esplorare nuovi scenari. La condizione di incertezza circa la ripresa delle esibizioni dal vivo diventa il pretesto per una innovativa collaborazione con Google.

La performance sarà gratuita e disponibile per tutti i fan di Ghali. Coloro che possiedono Google Nest Audio potranno seguire i suggerimenti che appariranno durante l’esibizione utilizzando il comando vocale del proprio dispositivo. Grazie a Google Nest Audio e alle lampadine smart multi-color compatibili, il pubblico potrà replicare a casa l’atmosfera di luci e sound del palco. Basterà dire Hey Google, parla con Nest Virtual Stage per accedere alla Action on Google dedicata, dove si potranno trovare contenuti di backstage esclusivi: la versione integrale dell’esibizione di Ghali direttamente su Google Nest Audio sarà in una qualità audio straordinaria grazie a Nest Audio, con una originale ed esclusiva intervista a Ghali condotta dall’Assistente Google.