Fino al 4 maggio 2025, 180 opere oconiche di Andy Warhol sono in esposizione al Palazzo Attems Petzenstein per un viaggio nella Pop Art.

Gorizia ospita la grande mostra Andy Warhol. Beyond Borders, parte del programma ufficiale di GO!2025 – Nova Gorica e Gorizia Capitale Europea della Cultura. Fino al 4 maggio 2025, infatti, Palazzo Attems Petzenstein diventa teatro di un’esplorazione approfondita della vita e delle opere di Andy Warhol, artista che ha rivoluzionato la cultura visiva del XX secolo.

Curata da Gianni Mercurio e organizzata da Madeinart, l’esposizione presenta 180 opere suddivise in sezioni tematiche. Il percorso esplorativo parte dalle radici di Warhol nella pubblicità e nella moda, per poi attraversare momenti iconici della sua carriera. Dalle celebri serigrafie di Marilyn Monroe e Campbell’s Soup, ai ritratti di personaggi illustri come Jackie Kennedy e Mohammed Alì, fino alle sue innovative installazioni multimediali.

Christopher Makos Andy with Bikers, 1981. Photograph © Christopher Makos ia Ufficio Stampa

“Questa mostra presenta un po’ tutta la produzione artistica di Andy Warhol, dagli Anni Cinquanta – un tema meno esplorato di solito – fino alle ultime opere, con una sguardo retrospettivo ma non cronologico”, spiega il curatore Gianni Mercurio. Un’esposizione “divisa per temi che sono i temi fondanti dell’estetica e dell’arte di Warhol. Ci sono ovviamente le opere più iconiche come Marilyn e le Campell’s ma credo che la preziosità della mostra sia in due cose”.

“La prima è che sono presenti opere meno note e meno viste che credo sorprenderanno il pubblico”, prosegue Mercurio. “[A partire da quelle legate a] una sua idea di ecologia che è in una serie intitolata Animali in via di estinzione, dove tratta questi animali che sono sul punto di scomparire però hanno una fierezza che è comparabile alle immagini dei divi del cinema che ha immortalato. E poi c’è il fatto che sono presenti quasi tutte le serie, ed è sicuramente un valore particolare del progetto”.

La Pop Art come ponte tra cultura e consumo

L’arte di Warhol sfida i confini tra arte alta e cultura di massa, trasformando oggetti e immagini quotidiane – come una lattina di zuppa o un volto celebre – in icone universali. E la mostra vuole evidenziare proprio come la visione dell’artista, con la sua estetica seriale e il suo approccio industriale alla produzione artistica, abbia anticipato dinamiche che caratterizzano il nostro presente.

L’allestimento non è solo una celebrazione di Warhol, ma un invito a riflettere sull’impatto duraturo della sua opera: dalla musica al cinema, dalla moda alla pubblicità, Warhol ha lasciato un’impronta indelebile. Ogni sezione del percorso espositivo è un tassello che arricchisce il racconto della vita, delle idee e dell’identità dell’artista.

“Il tema di Gorizia capitale europea della cultura è ‘senza confini’ e forse Warhol come e più di altri può essere considerato un artista senza confini. La definizione di artista sta molto stretta Andy Warhol: oltre che artista è stato tantissime altre cose. Produttore cinematografico, produttore televisivo, scrittore e produttore musicale. E in tutti questi campi ha lasciato un segno che ha fatto da apripista”, conclude il curatore.

Andy Warhol, Endangered Species: Pine Barrens Tree Frog, 1983, serigrafia

su carta Lenox — Museum Board, 96,5×96,5 cm, Collezione privata, courtesy Zoya Gallery / © 2024 SIAE © 2024 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts,Inc. / Licensed by Artists Rights Society (ARS), New York

“Andy Warhol ha sicuramente quell’anima popolare che unisce arte e attrattività”, dichiara quindi Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. “Per questo l’abbiamo voluta scegliere per la capitale europea della cultura Go!2025 e si inserirà in una serie di eventi importanti, come concerti e altre proposte culturali che si terranno in questa magnifica città e in Friuli Venezia Giulia”.

Informazioni utili

PALAZZO ATTEMS PETZENSTEIN

Piazza Edmondo De Amicis, 2, 34170 Gorizia GO

TUTTI I GIORNI dalle 9.00 alle 19.00 (chiusura biglietteria ore 18.30)

Biglietto intero euro 12,00

Biglietto ridotto euro 8,00: possessori di FVGcard; forze dell’ordine; insegnanti; soci FAI, soci COOP, Soci CEC; ridotto gruppi min 12 / max 30 pax (tariffa a persona); guide turistiche col tesserino

Ridotto ragazzi e over 65 euro 5,00: 6-17 anni, studenti e scolaresche di ogni età (prezzo per singolo studente), over 65.

Biglietto famiglia: euro 10,00 genitore cadauno + euro 5,00 per minore dai 6 ai 17 anni; terzo figlio gratuito

Gratuità: bambini fino a 5 anni, persone con disabilità; accompagnatore per persone con disabilità che presentino necessità di accompagnamento specificata nella disability card; docenti se accompagnatori di gruppo scolastico; giornalisti previa esibizione del tesserino in regola; soci ICOM

LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA PER GRUPPI E SCUOLE

Mostra chiusa il 25.12.2024.

Apertura 31.12.2024: ore 9-13

Apertura 1.1.2025: ore 13-19

Immagini da Ufficio Stampa / Copertina: Andy Warhol, Grace Kelly, 1984, serigrafia, 101,7 x 81,2 cm, Collezione Lex Harding – © 2024 SIAE © 2024 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts,Inc. / Licensed by Artists Rights Society (ARS), New York