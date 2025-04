A cento anni dalla nascita, Galleria Massimo Minini presenta una serie di mostre internazionali e un volume dedicati a Ian Hamilton Finlay.

Nel centenario della nascita di Ian Hamilton Finlay (1925-2006), la Galleria Massimo Minini di Brescia rende omaggio all’artista, poeta e paesaggista scozzese con Fragments, progetto che prevede un libro e otto mostre internazionali a maggio 2025. Curato da Pia Maria Simig, l’evento coinvolgerà diverse città, celebrando un pioniere della poesia concreta e creatore del giardino Little Sparta.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

A trentadue anni dalla prima mostra presso la Galleria Massimo Minini, Ian Hamilton Finlay torna quindi protagonista con ne omaggia il genio artistico. Celebre proprio per Little Sparta, il giardino nelle Pentland Hills vicino a Edimburgo, e per l’installazione A View to the Temple a Documenta, Kassel (1987), Finlay ha influenzato il movimento della poesia concreta attraverso la Wild Hawthorn Press, fondata nel 1961. Le sue collaborazioni con artisti e artigiani hanno portato le sue creazioni in musei, parchi e giardini di tutto il mondo.

Ian Hamilton Finlay WINDS WOODS STREAMS SEAS , 2003 Four porcelain vases 43 × 30 cm each, plinths 140x40x40 cm each

Fragments: le mostre e il nuovo libro

Fragments si articola in due componenti principali: un libro e una serie di otto mostre internazionali, curate da Pia Maria Simig. Le esposizioni, in programma a maggio 2025, si terranno presso:

Ingleby Gallery, Edimburgo

Kewenig, Palma di Maiorca

Galleria Massimo Minini, Brescia

Victoria Miro, Londra

David Nolan Gallery, New York

Sfeir-Semler Gallery, Amburgo

Stampa Galerie, Basilea

Galerie Hubert Winter, Vienna

LEGGI ANCHE: — Chiara Dynys: ‘Attraversamenti’, il secondo capitolo di ‘Private Atlas’

Il libro, in uscita l’8 maggio per i tipi di ACC Art Books, raccoglie 100 opere di Finlay, ciascuna accompagnata da un breve testo frammentario dell’artista e di scrittori illustri. Tra loro, Stephen Bann, Tom Lubbock e altri, tra cui Yves Abrioux e Alec Finlay. Con 100 tavole a colori e saggi introduttivi di Bann (Emeritus Professor, University of Bristol) e Lubbock (ex critico d’arte di The Independent), il volume esplora la poetica di Finlay. Progettato da John and Orna Designs, offre una lettura critica della sua opera, celebrando il potere delle parole.

Ian Hamilton Finlay Wave , 1989 Wool tapestry 99 × 165 cm (with Michael Harvey, Joanne Soroka) Ian Hamilton Finlay CLOUDS / RAIN, BLUE / LARK , 1994 Two wooden cupboard 126 × 42,5 × 42,5 cm each (with Jim Brennan, Keith Brookwell)

L’eredità artistica di Finlay

Ma qual è l’eredità dell’artista oggi? Finlay ha rivitalizzato la tradizione classica attraverso un’arte che unisce poesia, scultura e paesaggio. Le sue opere, spesso realizzate con artigiani, trasformano parole e immagini in esperienze visive e concettuali. Little Sparta, il suo giardino scozzese, è un capolavoro di armonia tra natura e creatività. Mentre le sue stampe e poesie grafiche hanno ridefinito la poesia concreta. La sua capacità di fondere “ambient, drone, modern classical e field recordings” (come nella ricerca sonora di artisti affini) si riflette nella varietà delle sue espressioni artistiche, sempre in dialogo con la storia e la natura.

Fragments, del resto, non è solo un tributo, ma un’occasione per riscoprire Finlay in contesti diversi. La simultaneità delle mostre in otto città sottolinea la portata internazionale della sua influenza, mentre il libro offre uno sguardo intimo sulla sua pratica, grazie a testi di critici e colleghi che ne hanno accompagnato la carriera.

In copertina: Portrait of Ian Hamilton Finlay© Norman McBeath RSA