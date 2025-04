Il Festival di Musica Elettronica arriva a Milano con il primo di due imperdibili appuntamenti: sarà presentato Kosmo.

A pochi mesi dalla nuova edizione del Kappa FuturFestival – dal 4 al 6 luglio al Parco Dora di Torino – Movement Entertainment presenta Road to Kappa FuturFestival 2025 Vol.1. Il festival internazionale di musica elettronica arriva a Milano con il primo di due imperdibili appuntamenti giovedì 15 maggio presso il nuovo spazio Voce e nel giardino di Triennale (Via Alemagna 6).

È in questa occasione che verrà presentato in anteprima il progetto Kosmo, concept della rassegna legato al mondo dell’arte, punto di incontro essenziale per produttori leggendari, artisti d’avanguardia, nuovi talenti e pubblico alternativo.

Dalle 18:00 all’1:00 si alterneranno in console Kai Alcé – musicista di Detroit accompagnato dal veterano del circuito deep e soul Volcov, D’Monk – punto di riferimento della nuova scena UK, Drums and Chants – storico resident di KFF, Lord Tusk – figura influente della scena underground londinese e internazionale, e Acidgigi – dj milanese. Un’opera dell’artista visiva italiana Marinella Senatore accompagnerà l’esperienza rafforzando il dialogo tra musica e arte.

Seguirà questo primo appuntamento, l’evento Road to Kappa FuturFestival 2025 Vol.2 in programma giovedì 5 giugno.

I biglietti sono disponibili in diverse tariffe sul sito triennale.org.

Line-up Voce Giardino

18.00 – 19.00 Drums and Chants

19.00 – 20.30 Lord Tusk Live DJ set

20.30 – 21.20 D’Monk

21.20 – 23.00 Acidgigi

Line-up Voce

21.00 – 01.00 Volcov vs Kai Alcé